Malasanità, a processo 4 giornalisti per aver svelato un caso a Lugano

LUGANO, QUATTRO GIORNALISTI A PROCESSO PER AVER RACCONTATO UN CASO DI MALASANITA'

Quattro giornalisti rinviati a giudizio in Svizzera con l’accusa di diffamazione ma anche di “concorrenza sleale“. Per aver dato troppo risalto a un caso di mala sanità avvenuto nel luglio 2014 nella clinica Sant’Anna di Sorengo, sulla collina sopra Lugano, sollevando dubbi sui sistemi di controllo della struttura.

"MASECTOMIA TOTALE PER ERRORE"

Succede al direttore, al vicedirettore, caporedattore e una giornalista del domenicale ticinese Il Caffè, che ha raccontato come per errore un chirurgo della rinomata casa di cura – scelta anche da Barbara Berlusconi per partorire i suoi figli – abbia sottoposto una paziente di 67 anni a una mastectomia totale (l’asportazione chirurgica dei seni) anche se la donna aveva solo un piccolo tumore che non richiedeva un intervento così radicale. Domenica Il Caffè è uscito con una prima pagina senza notizie e con un unico grande titolo, “Libertà di stampa”. Sopra, una gomma che cancella la scritta