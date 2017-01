Malaysia Airlines, sospese le ricerche del volo MH370 sparito nel 2014

SOSPESE DOPO 3 ANNI LE RICERCHE DEL VOLO MH370 MALAYSIA AIRLINES

Le autorita' di Malaysia, Australia e Cina hanno annunciato la sospensione nelle acque dell'Oceano indiano delle ricerche dell'aereo della Malaysia Airlines sparito con 239 persone a bordo nel 2014. In un comunicato congiunto le autorita' dei tre Paesi hanno spiegato che le squadre non sono riuscite a localizzare i rottami del velivolo nonostante le ricerche che, per tre anni, sono andate avanti, estese in 120mila chilometri quadrati nel sud dell'Oceano Indiano.

INUTILI TUTTI GLI SFORZI PER TROVARE IL VOLO MH370 MALAYSIA AIRLINES

"Nonostante gli sforzi che hanno messo in campo le migliori conoscenze scientifiche disponibili le ricerche non sono state in grado di localizzare l'aerea", si legge nel comunicato congiunto diffuso dai tre Paesi, che aggiungono di aver preso la decisione "con tristezza". Il Boeing 777 spari' dai radar mentre era in volo tra Pechino e Kuala Lumpur. Al momento solo sette dei 20 detriti recuperati sono stati identificati come appartenenti al velivolo con certezza o alta probabilita'.