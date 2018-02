Maldive, "stato di emergenza": arrestato l'ex presidente.Sconsigliati i viaggi

Il presidente delle Maldive Abdulla Yameen ha dichiarato uno stato d'emergenza della durata di 15 giorni, ha annunciato la sua collaboratrice Azima Shukoor. Il premier ha così aggravato la crisi politica nella piccola nazione insulare dell'Oceano Indiano, affidando poteri straordinari alle forze di sicurezza per per arrestare e detenere gli indagati, nel pieno di uno scontro frontale con la Corte suprema. Il presidente si è rifiutato di obbedire all'ordine della corte che gli intimava di rilasciare i prigionieri politici, nonostante le crescenti pressioni internazionali. Shukoor ha letto la dichiarazione in tv poco dopo che Yameen ha inviato tre lettere ai giudici chiedendo loro di tornare sulla loro decisione.

Questa è la seconda volta che Yameen ha dichiarato uno stato d'emergenza. Lo aveva già fatto nel 2015 dopo un presunto tentativo di assassinarlo. In base alle norme vigenti il presidente deve informare il parlamento di una dichiarazione d'emergenza entro due giorni, ma l'assemblea è stata sospesa a tempo indefinito. Giovedì la Corte suprema ha anche riammesso i 12 parlamentari che hanno lasciato il partito di Yameen, di fatto assegnando all'opposizione la maggioranza degli 85 seggi del parlamento e rendendo il presidente vulnerabile a un impeachment. Il presidente della Corte suprema Abdulla Saeed e un altro giudice Ali Hameed sono stati immediatamente arrestati.

"Evitate le Maldive", e' questa l'indicazione che stanno dando diversi Paesi ai propri cittadini che avrebbero intenzione di trascorrere le vacanze nel paradiso terrestre piombato nel caos in seguito allo scontro tra il presidente Abdulla Yameen, che ha dichiarato lo stato di emergenza, e la Corte suprema pronta a chiederne l'arresto.

L'India e la Cina hanno consigliato ai loro vacanzieri di non visitare l'arcipelago tropicale. Anche la Francia e altre nazioni europee hanno sconsigliato i viaggi non essenziali. Gli Stati Uniti hanno invece suggerito cautela, avvertendo di ulteriori proteste nei prossimi giorni nella capitale Male "in risposta agli sviluppi politici emergenti". "Evitare le aree di dimostrazioni e fare attenzione se ci si trova in prossimita' di grandi raduni, proteste o manifestazioni", ha scritto l'ambasciata Usa a Colombo nel suo consiglio di viaggio aggiornato oggi. I tentativi di rassicurazioni da parte del governo di Male non stanno dando frutti: il portavoce del governo, Ibrahim Hussain Shihab, ha sottolineato che non e' stato dichiarato il coprifuoco e che la sicurezza dei turisti nel paradiso delle vacanze esclusive resta assicurata.

Ma la Cina, principale bacino di turisti per le Maldive, ha esortato i suoi cittadini a non visitare la nazione dell'Oceano Indiano. L'avvertimento del ministero degli Esteri cinese anticipa il "Festival di Primavera", il periodo di punta per i turisti cinesi che visitano le Maldive. "Date le condizioni della sicurezza, consigliamo ai turisti cinesi che ora sono alle Maldive di seguire da vicino la situazione e migliorare l'auto-protezione", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Geng Shuang in un briefing.

"Nel frattempo, i cittadini cinesi sono invitati a evitare di andare alle Maldive finche' la situazione sul terreno non si sara' stabilizzata". Nell'ultima escalation della crisi, la polizia si e' scontrata con i sostenitori dell'opposizione fuori dalla Corte Suprema mentre le truppe hanno fatto irruzione nell'edificio per arrestare il giudice supremo e un altro giudice all'alba martedi'. Qualche ora prima avevano arrestato l'ex presidente del paese, Maumoon Abdul Gayoom, dopo averlo accusato di aver orchestrato i tentativi di rovesciare il suo fratellastro Yameen.

Il presidente Yameen ha rifiutato di rispettare un ordine del tribunale di rilasciare i prigionieri politici, nonostante la crescente pressione e preoccupazione internazionale. Le turbolenze politiche sotto Yameen - eletto in un controverso ballottaggio nel 2013 - hanno intaccato l'immagine delle Maldive come un'isola paradisiaca, ma la maggior parte dei turisti e' isolata dal tumulto di Male. Molti visitatori vengono portati su isole remote e tranquille che si estendono per 800 chilometri attraverso l'equatore. Sono stati quasi 1,4 milioni di stranieri che hanno visitato le Maldive lo scorso anno, rispetto ai 1,28 milioni dell'anno prima.