Malesia: il re abdica, forse dopo nozze segrete con una russa

Malaysia: prima abdicazione di un re, forse dopo nozze segrete

Storica prima abdicazione del re della Malaysia dopo settimane di speculazioni sul suo futuro in seguito a un congedo per malattia e alle indiscrezioni su un suo matrimonio con un'ex regina di bellezza russa. La decisione di Sultan Muhammad V segna la prima volta che un re si e' fatto da parte durante i suoi cinque anni di regno nel paese a maggioranza musulmana. Il palazzo nazionale ha confermato le dimissioni con effetto immediato del 49enne sovrano, sul trono da appena due anni e noto per la sua passione per la guida su quattro ruote e gli sport estremi.

"Sua maesta' dice al popolo della Malaysia di continuare ad essere unito e tollerante e a lavorare insieme", afferma una nota del Controllore della Casa reale, Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. I governanti islamici della Malaysia ora si incontreranno per scegliere il prossimo re. La Malaysia e' una monarchia costituzionale, con un accordo unico in cui il trono passa di mano in mano ogni cinque anni tra i governanti dei nove stati malesi guidati da regalita' islamica secolare. Il sistema e' in vigore dall'indipendenza dalla Gran Bretagna nel 1957. I funzionari reali non hanno fornito il motivo del passo indietro di Sultan Muhammad V, ma sul suo trono c'era stato un punto interrogativo da quando si era messo in congedo per cure mediche a novembre. Notizie circolate sui media britannici e russi sostengono che abbia sposato l'ex Miss Mosca nella capitale russa in una cerimonia sontuosa. I funzionari reali in Malaysia non hanno finora commentato il matrimonio in questione, o dato alcun dettaglio sullo stato della salute del re.