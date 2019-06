Malmo, uomo minaccia attentato in stazione: polizia gli spara. E' un italiano

SVEZIA: SPARATORIA A STAZIONE FERROVIARIA DI MALMO, FERITO UN UOMO ITALIANO

La polizia svedese ha sparato e ferito un uomo alla stazione ferroviaria nella città meridionale di Malmo, dopo che questo ha manifestato "un comportamento minaccioso" contro diversi passeggeri. Si tratta di un uomo con passaporto italiano che risulta residente in Svezia da circa un anno.

"Abbiamo mandato una pattuglia e la situazione si è sviluppata fino a richiedere agli agenti di aprire il fuoco sull'uomo", ha detto Olsson parlando al giornale locale Kvallsposten, senza specificare cosa ha spinto la polizia a sparare. La polizia ha successivamente affermato in una dichiarazione che la stazione - una delle più grandi del paese - è stata evacuata e isolata. Allo stesso modo, ha confermato che una squadra di artificieri si è recata sul posto per ispezionare un "oggetto sospetto". Un testimone citato dal quotidiano Kvallsposten ha riferito che l'uomo aveva con sé due valigie e discuteva ad alta voce con un paio di agenti che hanno dato molti avvertimenti prima che si verificasse la sparatoria.

Secondo quanto ha dichiarato ai giornalisti Per-Olof Soyseth della polizia di Malmo, l'uomo aveva tre borse e ha urlato di essere "armato e di avere con se degli esplosivi". Quindi si è rifiutato cooperare con gli agenti di polizia intervenuti sul posto. "La situazione è diventata così minacciosa che uno degli agenti ha sparato almeno due colpi, colpendo l'uomo nelle gambe", ha aggiunto Soyseth. La polizia sta cercando di stabilire la sua identità. Diversi veicoli e altri luoghi sono stati perquisiti. L'incidente viene indagato come tentato omicidio. Le autorità non hanno escluso una possibile minaccia terroristica, ma non è stato trovato alcuna motivazione. Gli artificieri hanno successivamente distrutto uno dei sacchi rimasti alla stazione centrale. Il contenuto deve ancora essere analizzato.