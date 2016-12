Malta, atterrato aereo libico dirottato con 118 persone. "Esploderà tutto"

Malta: fonti libiche confermano sequestro e dirottamento aereo



Un aereo della compagnia libica Afriqiyah Airways con 118 persone a nordo e' atterrato a Malta, dopo essere stato dirottato. E' quanto riferiscono i media maltesi, aggiungendo che i terroristi a bordo sarebbe due e che minaccerebbero di far esplodere il velivolo. Il primo ministro dell'isola, Joseph Muscat, in un tweet, ha confermato che c'e' una situazione potenziale di dirottamento di un volo interno libico" e ha assicurato che sono state messe in atto "le misure di sicurezza e di emergenza". L'aereo e' un Afriqiyah Airbus A320 ed e' atterrato a Malta alle 11:32. E' uno dei tre A320 che possiede la Afriqiyah, una compagnia aerea di propieta' dello Stato e con sede a Tripoli. Secondo i media de La valletta a bordo ci sono 118 persone.