Malta: otto arresti per l'omicidio della giornalista Galizia

La polizia maltese ha arrestato otto persone nell'ambito dell'indagine sull'omicidio della giornalista Daphe Caruana Galizia, avvenuto il 16 ottobre scorso con un'autobomba. Lo ha comunicato oggi in una conferenza stampa il primo ministro Joseph Muscat. Gli arresti sono stati eseguiti oggi in diverse aree, tra cui Marsa e Bugibba.

"Tutti i sospettati sono cittadini maltesi e alcuni di loro erano gia' noti alla polizia", ha spiegato Muscat. Il primo ministro ha inoltre aggiunto che "gli investigatori ritengono che i sospettati siano le persone che hanno compiuto l'omicidio con l'autobomba", precisando di essere "ben consapevole delle implicazioni di fare una dichiarazione in questa fase". Gli inquirenti hanno ora 48 ore di tempo per l'interrogatorio e per l'eventuale incriminazione.