Maltempo: 460 mm di pioggia in 12 ore su entroterra genovese

"Quattrocentosessanta mm in 12 ore sono veramente tanti: fino a ieri non aveva praticamente piovuto dall'estate". Lo dichiara l'assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, facendo il punto sull'ondata di maltempo, che ha investito la Liguria da ieri sera.

Il riferimento è al comune di Mele, nell'entroterra di Genova, dove ha piovuto abbondantemente.

Alle 22 è scattata sul centro levante della Regione l'allerta arancione, la più alta sul fronte precipitazioni: "sarà una giornata di grande attenzione e di gran lavoro, soprattutto dove ha già piovuto - ha detto Giampedrone - Quello che abbiamo avuto stanotte è stato il "prefrontale" della perturbazione, ora passa il fronte. Un nuovo bollettino sarà emesso tra le 12 e le 13 per fare il punto sulle prossime 24 ore".

L'assessore dichiara che "i rii hanno retto, nonostante qualche allagamento o smottamento sintomatico per questo tipo di evento: speriamo che la perturbazione si esaurisca in questa giornata perché da adesso in poi 'piove sul bagnato'" ha concluso Giampedrone riferendosi al grado di saturazione del terreno.

Maltempo: su centro Liguria allerta arancione prolungata alle 18

Dopo una notte di temporali e le piogge di stamane, la Liguria si prepara all'arrivo del sistema frontale vero e proprio che interesserà la regione a partire da Ponente. Per questo Arpal ha aggiornato l'allerta arancione, estendendola fino alle 18 lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno, ma anche in Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida. Si tratta dunque dell'area centrale della regione. Nell'Imperiese permane gialla sino alle 15, mentre lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla. Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia sarà gialla fino alle 20.