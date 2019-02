Maltempo al Centro Sud, crolli e incidenti: 3 morti nel Lazio

Maltempo: crolla muro, due morti nel Frusinate

Il maltempo ha provocato la morte di due persone nel Frusinate. La tragedia e' avvenuta ad Alvito in via Colle Mattarino poco dopo le 10 quando a causa del forte vento e' crollato un muro alto due metri circa. Quattro le persone investite dalle macerie: Guido Albassi 71 anni di Veroli; Carlo Diana 73 anni di Alvito; Vincenzo Diana 77 anni di Alvito e Franco Seppero 70 anni di Veroli. Albassi e Carlo Diana sono morti sul colpo. Vincenzo Diana e' stato trasportato in eliambulanza a Roma in codice rosso e Zeppieri ha riportato lievi lesioni a un piede. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sora e i vigili del fuoco.

Maltempo: cade albero su auto a Guidonia, morta conducente

Una donna e' morta a Guidonia, vicino Roma, dopo che un albero crollato per il vento ha travolto l'auto la sua auto. La donna si trovava a bordo della sua Fiat Panda, quando un pino e' caduto sulla carreggiata. Soccorsa e elitrasportata in codice rosso in ospedale, la donna e' morta poco dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti i pompieri e i vigili urbani.

Maltempo: ondata di gelo a Catanzaro, al lavoro macchina soccorsi

A fronte dell'ondata di gelo che sta colpendo anche la citta' di Catanzaro, l'amministrazione comunale ha voluto attivare, in collaborazione con le associazioni di volontariato, l'intervento di assistenza e sostegno per i senza tetto. Stasera, sabato 23 febbraio, il Centro sociale di Pontepiccolo restera' aperto dalle ore 21 per accogliere tutti coloro che hanno bisogno. Il sindaco Sergio Abramo e l'assessore alle Politiche sociali, Lea Concolino, hanno allertato il Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile - supportato dalle associazioni Geruv, Cisom e Misericordia - che allestira' il punto ricovero all'interno del centro sociale per offrire un riparo al caldo. Gli stessi volontari saranno inoltre operativi su tutto il territorio per eventuali interventi di soccorso all'esterno. L'amministrazione invita, percio', la cittadinanza e le associazioni a condividere la notizia e segnalare eventuali casi di emergenza cosi' da poter attivare le operazioni necessarie. "Come gia' successo all'inizio dell'anno - hanno commentato Abramo e Concolino - anche questa volta abbiamo voluto aprire le porte del Centro sociale viste le temperature rigide che stanno interessando la citta'. Un piccolo gesto che si affianca all'impegno messo in campo dal Comune per mettere a sistema tutte le misure a sostegno delle fasce deboli. E' stata, infatti, siglata la convenzione di sovvenzione, in qualita' di partner di progetto, con la Regione Calabria nell'ambito del programma di interventi, finanziato con circa 180mila euro per il Comune Capoluogo, per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora. Un finanziamento che consentira' di potenziare i servizi e acquistare beni di prima necessita' per gli aventi bisogno. Per superare l'emergenza sara' indispensabile, come sempre, la collaborazione con le realta' del volontariato e del Terzo settore, vere sentinelle insieme alle quali rafforzare la rete sul territorio".