Maltempo al Centro-Sud. Reggia di Caserta, cade capitello

Centro sud colpito dal maltempo. La Protezione civile ha emesso un'allerta arancione per sette regioni: il Lazio, parte dell'Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e i bacini centro-meridionali e sud-occidentali della Sicilia. Pioggia e vento molto stanno già creando difficoltà in molte regioni. A Napoli e in molti comuni della Sardegna oggi le scuole restano chiuse. Alcuni feriti lievi in Calabria, dove una tromba d'aria ha investito un treno e ha scoperchiato tetti delle case, mentre nel Salento un altro convoglio è deragliato dopo essere stato colpito da un albero: macchinista e capotreno sono rimasti illesi. Problemi anche al Nord: la bora soffia forte a Trieste, a Venezia è tornata l'acqua alta, massima finora sotto il metro. Si contano anche i danni al patrimonio artistico: il nubifragio di ieri su Caserta ha provocato il distacco di una parte di capitello dalla facciata sud della Reggia.

Il sito iLMeteo.it annuncia per oggi piogge e temporali che interesseranno principalmente il Lazio, la Campania, la Calabria tirrenica; ultime nevicate a bassa quota al Nord, specie sui rilievi orientali. Venti moderati o forti. Domani ancora piogge e locali temporali interesseranno tutte le regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria. Il maltempo concederà una breve tregua soltanto nella giornata di giovedì.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, avverte che da venerdì 23 una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Nord con piogge e nevicate diffuse sopra i 1000 metri, mentre nel corso del weekend il maltempo si estenderà a tutta Italia.

Il nubifragio abbattutosi ieri su Caserta ha causato il distacco di una porzione di capitello dalla facciata sud della Reggia, il cui restauro è stato ultimato a inizio 2016. La pioggia intensa, con grandine e fulmini, ha provocato il distacco di una porzione di foglia di acanto del capitello di un avancorpo sudoccidentale della facciata, che affaccia su Piazza Carlo III. La zona è stata transennata e i tecnici della Reggia stanno eseguendo le verifiche. Un violento nubifragio si è abbattuto su Avellino e sull'Irpinia tra ieri sera e la notte scorsa, provocando allagamenti ovunque, soprattutto nel capoluogo. La pioggia, che in meno di tre ore ha raggiunto i 100 millimetri ha fatto straripare il torrente Fenestrelle che ha invaso una via alla periferia di Avellino. Un'auto è stata travolta dal fango e dai detriti e l'uomo che era a bordo è stato messo in salvo da una squadra di vigili del fuoco

Una tromba d'aria ha investito il treno locale Catanzaro Lido-Crotone all'altezza della stazione di Roccabernarda. Il vento ha sballottato il convoglio che, fortunatamente, è rimasto sui binari. Diversi finestrini sono andati in frantumi: tra i passeggeri vi sono tre feriti, portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave. Il treno è stato spostato alla stazione di Botricello (Catanzaro) in modo da liberare la linea ferroviaria e ripristinare la circolazione. Dalla stazione Catanzaro Lido, intanto, è partito un altro convoglio che prenderà a bordo i passeggeri fatti scendere e proseguirà il viaggio fino a destinazione. La tromba d'aria, accompagnata da violenti piogge, si è abbattuta sulla fascia ionica nel Crotonese: tetti scoperchiati, alberi abbattuti, allagamenti. I danni maggiori si sono registrati a Cutro, dove il vento ha divelto i tetti di diversi edifici, tra i quali quello dell'istituto scolastico e della Banca di credito cooperativo. Diverse auto sono state danneggiate dalla caduta di tegole ed alberi. Strade e scantinati allagati sono segnalati nella zona di Botricello.

Nel Salento un albero è caduto su un treno delle Ferrovie del Sud-Est ne ha provocato il deragliamento. A bordo del convoglio, che viaggiava sulla tratta Casarano-Novoli, vi erano solo il macchinista e il capotreno, entrambi rimasti illesi. Una tromba d'aria abbattutasi su Parabita ha provocato ingenti danni a strutture private. I particolare i tetti di alcuni capannoni sono stati scoperchiati,ma non si segnalano feriti. Acqua alta Venezia: stamattina alle 8.20 si è registrato un picco di 97 centimetri. Una misura classificata come "marea sostenuta" (codice giallo). Le previsioni dell'Ufficio maree comunale indicano un calo del fenomeno: una massima di 80 centimetri per le 21.25 e di 90 centimetri per le 9.05 di domani. Sempre al Nord, la bora è tornata a Trieste e dalla notte scorsa soffia in modo sostenuto, con la raffica massima a 116 chilometri orari. Il forte vento non sta causando danni, se si escludono alcuni oggetti caduti da edifici e tetti, come antenne, e per i quali sono intervenuti i vigili del fuoco. La bora è accompagnata a tratti da pioggia. In Friuli Venezia Giulia brusco calo delle temperature: nevicate diffuse oltre i 300 metri. Dal pomeriggio, comunque, si prevede attenuazione del maltempo; calerà anche il vento.

Tre persone sono salvate dai vigili del fuoco: si trovavano sul tetto della loro auto a Cassino, nel sud della provincia di Frosinone. La loro macchina era in balìa delle acque del fiume Garigliano. In questa zona l'ondata di maltempo della scorsa notte ha provocato i danni peggiori. Case e fattorie allagate nella Valle dei Santi e superstrada Cassino-Atina bloccata in diversi punti. Sempre nel Lazio, per le avverse condizioni meteo, soppressi alcuni collegamenti con le isole pontine. Salteranno alcune corse tra Formia e Ponza e tra Formia e Ventotene. Nei dintorni di Roma un forte temporale ha provocato allagamenti di strade nel comune di Fiumicino.