Maltempo, allagamenti e grandine: morto uomo in Piemonte, donna salva a Milano

Maltempo:nubifragio su Torino,allagamenti e traffico in tilt

Disagi a Torino, a causa del violento nubifragio che si e' abbattuto sulla citta'. Chiuso al traffico, perche' allagato, il sottopasso di corso Regina Margherita, all'altezza di Porta Palazzo, e lungo Stura Lazio. Lunghe code si sono formate in corso Cairoli. Un albero e' caduto in corso Re Umberto, all'altezza del civico 41. La Protezione civile, i vigili del fuoco e gli agenti di polizia municipale stanno monitorando la situazione. In corso Duca degli Abruzzi, un ramo d'albero e' caduto sulla carreggiata all'altezza del civico 40; un altro ramo e' caduto in corso Peschiera angolo con corso Ferrucci. L'albero di corso Re Umberto ha radici esposte ed e' sotto osservazione da parte dei vigili del fuoco. In piazza Crispi due famiglie sono state costrette a lasciare l'appartamento per infiltrazioni d'acqua. La sede della Circoscrizione 7 di corso Vercelli 15 risulta inagibile per via della possibile permanenza di acqua nelle controsoffittature. Inagibilita' anche per la piscina Cecchi e per la bocciofila Fortino. In corso Vigevano 41 uno stabile e' stato evacuato.

Maltempo: morto uomo disperso nel Torinese

Un 65enne e' stato trovato morto dopo essere stato per disperso dal pomeriggio di ieri nella zona di Villarfocchiardo (Torino), dove nelle ultime ore si sono abbattuti violenti temporali. Uscito di casa per cercare gli occhiali, persi il giorno prima andando a funghi, non e' piu' rientrato. Le ricerche del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono scattate nella serata di ieri, dopo che i famigliari hanno dato l'allarme. Sul posto stanno operando squadre del soccorso alpino della guardia di finanza e i vigili del fuoco. L'associazione nazionale carabinieri ha utilizzato un'unita' cinofila molecolare e la Croce Rossa di Villardora ha fornito supporto logistico. Alla fine è stato ritrovato il suo cadavere.

Maltempo: auto intrappolata in sottopasso, salva donna

Un'autovettura, alle porte di Milano, e' rimasta intrappolata all'interno di un sottopasso e la conducente si e' salvata scappando fuori prima di finire sommersa. E' accaduto intorno alle 9, quando un violento nubifragio si e' abbattuto sulla citta' e sull'hinterland metropolitano. A Baranzate, in una via non distante dal carcere di Bollate, l'auto ha imboccato un sottopasso in via Belgiosioso ma e' rimasta bloccata. La donna, dopo essere uscita dall'abitacolo di fronte alla macchina che non poteva avanzare e all'acqua che saliva, ha chiamato lei stessa i vigili del fuoco. Il 118 ha riferito che non risultano al momento altre richieste di soccorso dovute al Maltempo.

Maltempo: due esondazioni del Seveso a nord di Milano

Dopo una piccola esondazione durata una ventina di minuti, il Seveso, fiume che scorre sotto le strade del nord di Milano, e' tornato a uscire dopo il secondo, forte temporale che si e' abbattuto sul capoluogo lombardo. Sono saliti anche i livelli dell'altro fiume in parte sotterraneo, il Lambro. Come informa il Comune di Milano, resta attivo il monitoraggio e proseguono gli interventi di Protezione civile, Polizia locale, Mm servizi idrici e Amsa, ed e' problematica la viabilita' nelle strade della zona: viale Fulvio Testi, viale Sarca e viale Suzzani. Quanto ai disagi, si segnalano ritardi nel traffico aereo all'aeroporto di Malpensa.