Maltempo, allerta arancione in unidici regioni d'Italia

Maltempo: Toti, Mancano ancora 50 mln per somme urgenze

"Abbiamo chiesto circa 500 milioni di euro di danni per il maltempo che si è abbattuto in Liguria tra la fine di ottobre e novembre scorsi e abbiamo ancora scoperti 50 milioni di somme urgenze non finanziati dal Governo. Pertanto al momento siamo a metà del ristoro per le somme urgenze e a zero per gli altri danni. E sto parlando solo delle infrastrutture pubbliche colpite". Lo ha detto il governatore ligure, Giovanni Toti, a margine del punto stampa sull'allerta rossa odierna. Il governatore ha sottolineato che "Unioncamere ha stimato in circa due milioni al giorno i danni al sistema delle imprese liguri. Pertanto dovremmo quantificare anche quelli".

Maltempo: sindaco Sanremo, Chi può rimanga in casa

"Stiamo intervenendo su tutto il territorio, ma invito tutti a tenersi assolutamente lontani dai corsi d'acqua. Chi può rimanga in casa". Lo scrive su Facebook il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, parlando del maltempo che sta duramente colpendo la zona della Valle Armea e il Sanremese. "Tutti i corsi d'acqua stanno raggiungendo rapidamente i livelli di guardia - dice il sindaco - Piogge torrenziali nelle zone collinari e mareggiata forte che impedisce ai torrenti di scaricare. Siamo già intervenuti per mettere in sicurezza persone nelle aree più a rischio e stiamo rispondendo a decine di chiamate, soprattutto per allagamenti". Evacuata in urgenza una palestra al Borgo, per l'ingrossamento del rio San Romolo. Frana sulla Strada Senatore Ernesto Marsaglia. Strada chiusa all'altezza di San Giacomo. "Il torrente Armea - spiega Biancheri - esondato in due punti, ora inizia a calare. Stiamo affrontando diverse situazione di emergenza su tutto il territorio. Restate in situazioni di sicurezza" invita il sindaco.

Maltempo: 7 voli dirottati 5 cancellati in aeroporto Genova

Il maltempo di queste ore sta causando problemi anche all'aeroporto di Genova dove, da questa mattina alle 9 sino alle 16 circa sono stati 7 i voli in arrivo dirottati su Pisa e 5 quelli in partenza da Genova cancellati. A rendere difficili le operazioni, il forte vento e la pioggia battente che sta colpendo il capoluogo in cui è in vigore l'allerta rossa fino alle 21.

Maltempo: Protezione civile, è allerta arancione in undici Regioni

E' allerta arancione in almeno undici Regioni italiane per una perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto oggi le regioni settentrionali e la Toscana, avviando un’intensa fase di maltempo su queste aree, con precipitazioni diffuse, temporali e venti di burrasca dai quadranti meridionali. Dal tardo pomeriggio la perturbazione raggiungerà il resto del Paese, interessando in particolar modo il versante occidentale della penisola, con precipitazioni intense e venti di burrasca, specie lungo i settori tirrenici centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende il precedente. L’avviso prevede da stasera precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Umbria e Lazio, in estensione, dalle prime ore di domani ad Abruzzo e Molise - specie sui relativi settori occidentali - e sulla Campania. Prevede, inoltre, dal mattino di domani precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Basilicata e Calabria centro-settentrionale, specie sui relativi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Attesi, inoltre, venti forti o di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte o tempesta, su Campania, Basilicata e Puglia, specie lungo i settori costieri e montuosi. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, 21 dicembre, allerta arancione in Campania e su settori di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Molise, Basilicata e Sardegna. Valutata, inoltre, allerta gialla su parte di Piemonte, Veneto, Abruzzo, Marche, Basilicata e Calabria e sui bacini rimanenti di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna e Molise.

Maltempo: allerta sul Lazio da stasera per 36 ore

Allerta maltempo sulla regione Lazio da stasera e per le prossime 36 ore. Il Centro Funzionale Regionale ha adottato un avviso che prevede criticità idrogeologica e idraulica 'arancione' su Aniene, Bacini costieri Sud e Bacino del Liri, e 'gialla' su Bacini costieri Nord, Bacino medio Tevere, Appennino di Rieti e Roma. Inoltre, comunica la Protezione civile del Lazio, è stata adottata una fase operativa di attenzione per vento su tutte le zone di allerta. La Sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del sistema di Protezione civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala operativa regionale garantirà costante supporto.

Maltempo: Liguria, allerta prolungata a domani su Levante

L'allerta rossa terminerà sul Centro-ponente della Liguria alle 21, mentre sul Levante alla mezzanotte, salvo poi diventare arancione, su quest'area, fino alle 8 di domani mattina. Stando a quanto riferito dai previsori di Arpal, nelle ultime tre ore il Centro Ponente della regione è stato interessato da piogge diffuse di intensità generalmente debole, localmente moderate e più persistenti nell'interno dell'Imperiese: a Ceriana, per esempio, 40 millimetri in 3 ore, dalla mezzanotte 115 millimetri; mentre a Montalto Ligure toccati i 101.4 millimetri. Stessa situazione sul crinale imperiese e savonese con 54 mm in 3 ore a Colle del Melogno. Intorno alle 12 si è assistito a un deciso rinforzo del flusso umido meridionale che ha comportato un'intensificazione delle precipitazioni sul Centro-Ponente. I corsi d'acqua stanno subendo innalzamenti nelle sezioni monitorate del Ponente (rii Armea, Argentina, Arroscia); non si escludono ulteriori innalzamenti nelle prossime ore al persistere delle precipitazioni. Venti forti e di burrasca su Centro Levante (nel levante genovese, sopra Sori, raffiche fino a 136.8 km/h). Sul Levante è attesa anche una “coda” di fenomeni che insisteranno fino alle prime ore di domani, sabato, per questo l'allerta arancione è stata prorogata sino alle 8. Quindi ci sarà una pausa mentre, sempre sul Levante, nella notte su domenica, è atteso un nuovo, veloce passaggio perturbato con piogge e temporali che verrà valutato meglio domattina. La giornata di domenica dovrebbe chiudere questa nuova fase perturbata: al momento la tendenza delineata dei modelli previsionali per i giorni che portano alle festività natalizie segnala una rimonta più decisa dell’alta pressione sulla Liguria, quindi sole e bel tempo.