Maltempo, allerta rossa in Liguria. Toti, "Limitate gli spostamenti"

Allerta rossa per il maltempo oggi nel centro e nel ponente della Liguria dove dalla notte ha iniziato a piovere ininterrottamente: su Genova sono già caduti 60 millimetri d'acqua ed è scattata la fase di allarme per rischio esondazione dei rii Ruscarolo e Fegino, in val Polcevera, poco più a nord della zona interessata dal crollo del ponte Morandi. Il Comune di Genova ha chiuso la viabilità nella zona della rotatoria tra il ponte Polcevera, via Borzoli e via Ferri in direzione mare. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per liberare automobilisti dai sottopassi allagati, ma al momento la situazione è sotto controllo.