Maltempo, Autobrennero chiusa per neve: 12 km di code

Maltempo: in Alto Adige autostrada chiusa in direzione Nord

L'autostrada "A22 del Brennero" in territorio altoatesino e' chiusa in direzione nord tra i caselli di Chiusa/Val Gardena e Vipiteno causa una serie di mezzi pesanti rimasti bloccati da ieri sera a seguito della maxi nevicata. La coda per l'uscita obbligatoria a Chiusa ha nel frattempo raggiunto i 2 chilometri. Strada statale 12 bloccata in entrambe le direzioni all'altezza di Mules, paesino a sud di Vipiteno. Per il momento la citta' di Vipiteno, dove sono caduti circa 60 centimetri di neve, e' raggiungibile solo dal Brennero o con il treno. Attualmente la nevicata sta interessando la zona settentrionale dell'Alto Adige tra Bressanone e Brennero. Chiusi per pericolo valanghe i passi Giovo, Gardena, Sella, Pordoi, Valparola e Falzarego. La strada statale 508 della Val Sarentino e' chiusa in entrambe le direzioni causa una valanga tra Riobianco e Pennes. L'abitato di Solda in Val Venosta e' raggiungibile attraverso la deviazione sulla provinciale Ruhmwald.

Maltempo: causa neve in Alto Adige cancellati alcuni treni

L'eccezionale nevicata delle ultime ore in Alto Adige ha costretto Trenitalia ad attivare il piano emergenza neve che prevede la cancellazione di alcuni treni. Dalle ore 6 di questa mattina alcuni treni sono stati soppressi. Le linee interessate sono, Fortezza - Brennero, Fortezza - San Candido e Bolzano - Merano.

Maltempo: in Trentino strade chiuse e forti disagi

L'abbondante nevicata delle scorse ore ha causato forti disagi alla circolazione anche in Trentino dove la neve e' caduta anche nelle localita' bagnate dal lago di Garda. Al passo del Tonale i fiocchi bianchi caduti hanno superato i 60 centimetri, il mezzo metro in Alta Val di Sole, nella zona di Madonna di Campiglio e sul Monte Bondone. La coltre nevosa sul territorio trentino ha raggiunto mediamente i 30 centimetri. Con il pericolo valanghe di livello 4 (forte), su una scala che va da 1 a 5, sono diverse le strade statali e provinciali chiuse per motivi di sicurezza. La statale 50 del Grappa e Passo Rolle e' chiusa dopo San Martino di Castrozza. La statale 641 e' chiusa in direzione Passo Fedaia all'altezza di Peni'a (Val di Fassa). Chiusa anche la statale 239 di Campiglio tra Carisolo e Passo Campo Carlo Magno. La provinciale 25 di Garniga e' chiusa in localita' Viotte.