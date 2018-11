Maltempo, boschi scomparsi a Belluno. Caduti oltre 14 milioni di alberi

Maltempo: Salvini sorvola il Bellunese, "territorio devastato"

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha sorvolato in elicottero le zone del Bellunese coltpite dal maltempo. Lo riferisce su Twitter lo stesso Salvini, che posta anche alcune foto. "Qui montagne di #Belluno con @zaiapresidente, foreste distrutte, territorio devastato. Ora scendiamo a vedere", scrive Salvini. E anche nelle immagini diffuse dalle forze dell'ordine si vedono interi boschi scomparsi e un territorio davvero in grande difficoltà con dighe piene di tronchi.

Maltempo: in Italia 21 miliardi alberi, caduti 14 mln

In Italia ci sono circa 12 miliardi di alberi, quasi 200 per ogni italiano. Lo ha calcolato il Corpo Forestale dello Stato con un margine d'errore dell'1%, utilizzando apparecchiature Gps e sistemi Gis, con l'ausilio di tecnologia satellitare per analizzare circa 37 mila punti di rilevamento. Secondo dati pubblicati sul sito Blogo, e' risultato che in Italia c'e' una media di circa 1.360 alberi ad ettaro. I boschi italiani presentano un volume legnoso di oltre un miliardo e 260 milioni di metri cubi, mentre la biomassa presente supera gli 870 milioni di tonnellate di legname, pari a circa 435 milioni di tonnellate di carbonio stoccato. Tra le regioni piu' alberate e' prima l'Emilia Romagna con 1.816 alberi per ettaro, seguita dall'Umbria con 1.815 e dalle Marche con 1.779. La densita' di alberi per ettaro vede ultime la Valle d'Aosta con 708 e la Sicilia con 760. Tra le specie piu' diffuse il primato e' del faggio con oltre un miliardo di esemplari che ricoprono quasi tutti gli Appennini. Ieri Coldiretti aveva diffuso una stima impressionante degli alberi abbattuti dal maltempo in Veneto: 14 milioni. Si tratta di poco piu' dell'uno per mille rispetto alla popolazione arborea complessiva del Paese.