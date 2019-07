Maltempo, Centro Italia flagellato: due morti a Fiumicino e ad Arezzo

Maltempo: tromba d'aria a Fiumicino, morta 26enne

Pioggia, vento e anche una tromba d'aria a causa della quale una ragazza di 26 anni ha perso la vita a Fiumicino, lungomare laziale. Almeno 150 dunque gli interventi dei vigili del fuoco a causa del Maltempo, che ha causato la caduta di alberi e l'allagamento delle strade, da ieri sera alle 20 ad ora nella Capitale, soprattutto nella zona Est, e in provincia: Riagno Flaminio, Cervetri, e Tivoli. A causa di una probabile tromba d'aria abbattutasi poco dopo le due del mattino in via Ciccia di Morto, nel comune di Fiumicino, alcune auto sono state sbalzate dalla strada finendo nella vicina aeroportuale. A perdere la vita una 26enne italiana, sbalzata dalla propria auto e' finita contro una recinzione. Sul posto la polizia di Stato. Una donna norvegese di 45 anni e' invece morta ieri sera per essere rimasta folgorata da un fulmine mentre stava partecipando alla Suedtirol Ultra Skyrace , gara di corsa in montagna sulle lunghe distanze (121 km) che si svolge da alcuni anni sulle montagne dell'Alto Adige nella zona tra Bolzano, le Alpi Sarentine e le vette del Burgraviato (Merano) con partenza ed arrivo nel capoluogo altoatesino. La donna e' stata colpita dal fulmine dopo le ore 19 non distante dal lago di San Pancrazio in Val d'Ultimo a circa 2.000 metri. In quella zona al passaggio degli atleti era in corso un forte temporale. Sul luogo dell'incidente e' stato inviato l'elicottero Pelikan 1 e gli uomini del soccorso alpino. La donna e' deceduta poco dopo l'arrivo all'ospedale "San Maurizio" di Bolzano.

MALTEMPO: AREZZO, SCOMPARSO DURANTE IL NUBIFRAGIO, TROVATO MORTO STAMANI

Un uomo di 75 anni, disperso da ieri pomeriggio intorno alle 17, è stato trovato morto questa mattina vicino al campo sportivo di Olmo, nel comune di Arezzo. La scomparsa dell'anziano è avvenuta durante il nubifragio che si è abbattuto sulla città di Arezzo nella giornata di ieri. Il ritrovamento è avvenuto da parte dei vigili del fuoco. L'auto del 75enne è stata trovata nei pressi del sottopasso delle Ristradelle. I familiari hanno lanciato l'allarme ieri sera dopo il mancato rientro a casa. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Il corpo dell'anziano è stato individuato dal personale dei vigili del fuoco in un canale di scolo di una strada vicinale tra il campo sportivo di Olmo e la E45. L'uomo si trovava in mezzo al fango e ai detriti, non lontano dalla propria auto che è stata travolta dalla piena e che al momento deve ancora essere recuperata dai pompieri.