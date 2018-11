Maltempo: Codacons denuncia sindaco di Casteldaccia per omissione

Il Codacons, dopo quanto specificato dal Consiglio di Stato e della Giustizia amministrativa secondo cui il Tar Sicilia-Palermo non ha mai sospeso l'ordinanza di demolizione dell'immobile di contrada Cavallaro a Casteldaccia, ha deciso di denunciare alle procure di Palermo e di Termini Imerese il sindaco del comune di Casteldaccia, per la possibile fattispecie di omissione di atti d'ufficio in relazione al mancato abbattimento dell'abitazione. Ne da' notizia l'associazione dei consumatori, che annuncia una class action sul dissesto idrogeologico dell'Isola.

"Nel 2010 - afferma l'associazione - avevamo diffidato la Protezione civile a fornire tutti gli atti relativi alla predisposizione dei Piani di Aasetto idrogeologici e delle conseguenti misure finalizzate al contenimento del rischio idrogeologico in alcune aree a forte rischio, e gli atti autorizzativi la costruzione di edifici su bacini, corsi d'acqua e falde acquifere. Una richiesta rifiutata sia dalla Protezione civile, sia dal Tar Lazio cui il Codacons si rivolse, che ritennero non necessario rendere pubblici tali documenti". Contro il dissesto idrogeologico e i danni prodotti dal maltempo in Sicilia il Codacons annuncia oggi una nuova class action pubblica contro Protezione civile e governo, finalizzata ad ottenere la messa in sicurezza del territorio e il risarcimento dei danni ambientali subiti in regione.