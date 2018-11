Maltempo, Conte: "In Cdm stato d'emergenza per più Regioni"

Maltempo: Conte, con dichiarazione emergenza subito prime somme

Il premier Giuseppe Conte, in prefettura, a Palermo, conferma che la prossima settimana sara' portata in Consiglio dei ministri la dichiarazione di emergenza "per tutte le regioni che l'hanno richiesta, la Sicilia lo ha fatto e immagino che tale richiesta sara' aggiornata alla luce degli ultimi fatti tragici: adotteremo i provvedimenti di emergenza e stanzieremo le prime somme necessarie a procedere piu' celermente".

Maltempo: Conte, "tragedia immane, macchina soccorsi tempestiva"

"E' stata una tragedia immane. La macchina dei soccorsi e' intervenuta prontamente. E ringrazio la Protezione civile e chi e' intervenuto". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando con i giornalisti, alla prefettura di Palermo, al termine del vertice operativo sull'emergenza maltempo che ha provocato una strage in Sicilia. Il presidente del Consiglio in mattinata ha fatto un sopralluogo in elicottero e poi ha visitato i familiari. Con Conte, nel corso della riunione durata circa 45 minuti, il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, i responsabili locali della Protezione civile, il prefetto Antonella De Miro, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e le forze dell'ordine e dell'Esercito.