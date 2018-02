Maltempo, oltre dieci centimetri di neve a Bologna. VIDEO

Bologna invasa dalla neve e presenta i conti per l'emergenza maltempo, con 100 tonnellate di sale sparse sulle strade e 196 spazzaneve pronti a intervenire. Dalle prime ore di stamattina la neve ha cominciato a cadere anche in citta', confermando le previsioni sulla base delle quali il Comune aveva gia' definito la strategia di intervento e posizionato i mezzi per attivare la salatura delle strade, non appena la pioggia si fosse interrotta: la notte appena trascorsa 40 mezzi sono entrati in azione sulle strade della citta', a cominciare da quelle collinari. Ora tocca agli spazzaneve: in tutto sono 196 e sono posizionati in collina e nei luoghi della citta' ai quali e' piu' importante poter accedere, come gli ospedali. Parte degli spazzaneve e' gia' in funzione in collina e nelle zone della citta' dove il deposito di neve diventa significativo, questo anche per evitare che le lame dei mezzi danneggino l'asfalto delle strade. Le previsioni diffuse da Arpae parlano di un'attenuazione delle precipitazioni nevose a partire dal pomeriggio di oggi e di un rasserenamento con conseguente calo delle temperature. I mezzi spargisale, informa il comune, rimarranno in attivita' anche per prevenire il piu' possibile eventuali gelate notturne. Il consiglio a tutti i cittadini e' di limitare il piu' possibile l'uso delle auto mentre si ricorda l'obbligo di provvedere alla pulizia della neve e alla salatura antighiaccio dei marciapiedi che si trovano davanti ai propri fabbricati.