Maltempo, frana nel bellunese. Intere zone senza luce e servizi

Maltempo: frana nel bellunese, paesi isolati

Una frana di terra e fango ha completamente ostruito nelle ultime ore la strada regionale 203 che collega Cencenighe con Agordo, nel bellunese. Al momento risultano isolati i comuni a nord dello smottamento, causato dalle piogge che continuano a cadere incessanti. Si tratta, tra gli altri, degli abitati di Rocca Pietore, Colle Santa Lucia e Selva di Cadore. Nell'area stanno operando 200 vigili del fuoco provenienti da tutta la regione. Il comandante dei pompieri di Belluno Mimmo Bentivoglio sottolinea che da lunedi' sono 1.250 gli interventi gia' conclusi dalle squadre ma ne restano da compiere ancora 250, legati soprattutto allo scoperchiamento di tetti.

Maltempo: Zaia, siamo in ginocchio, rischio spopolamento valli

"Siamo in ginocchio, abbiamo gia' previsto la chiusura di tutte le scuole. Ho chiesto domenica scorsa l'intervento della protezione civile nazionale quando ancora c'era una situazione di calma totale. Ho chiesto agli istituti di credito dei finanziamenti speciali e di sospendere le rate dei mutui". Lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervistato da Radio anch'io. "Ho chiesto al Governo di procrastinare tutto il procrastinabile - ha spiegato - dopodiche' tutti gli interventi: non abbiamo solo il problema di ripristinare lo status quo, cioe' di far tornare tutto come prima. Se non interveniamo velocemente con finanziamenti rapidi le nostre valli si spopoleranno perche' non hanno piu' servizi"