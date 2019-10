Maltempo: frane e disagi nell'Alessandrino, una vittima e 130 sfollati

++ Maltempo: soccorritori,morto il tassista disperso ++

E' stato ritrovato morto il tassista disperso da ieri sera nell'Alessandrino. Lo rendono noto fonti dei soccorritori. Il corpo dell'uomo, che era partito da Genova per condurre un cliente nella zona di Serravalle, e' stato trovato a Capriata, localita' Villa Carolina. Era invece gia' stato ritrovato, vivo, il cliente, un rappresentante inglese che per lavoro sistava recando in un golf club. Risultano invece ancora dispersi i due anziani a Mornese.

Almeno 130 sfollati. Strade interrotte, frane e allagamenti: è il bilancio dell'ondata di maltempo che ha flagellato l'Alessandrino anche nella notte, causando ingenti danni. Diverse strade ex statali e provinciali sono state chiuse, in particolare a Ovada, tra Gavi e Francavilla Bosio, e tra Novi e Pozzolo Formigaro. Ad Alessandria e in molti paesi della provincia le scuole restano chiuse. Migliora la situazione per il fiume Bormida il cui livello sta calando dopo che aveva superato anche i nove metri. Ad Alessandria, comunque, il ponte sul fiume resterà chiuso in attesa che possa essere ispezionato.

Maltempo, salvato uomo in torrente

Nella notte, a Capriata d'Orba, i Vigili del fuoco hanno salvato un brasiliano che era rimasto aggrappato a una pianta in mezzo al torrente Orba, attraversato da un flusso tumultuoso di acqua. Alle 2,30 l'uomo è stato tratto in salvo e trasportato in ospedale in stato di ipotermia. Nell'Alessandrino sono in arrivo colonne mobili di volontari della Protezione civile da Torino, Novara, Vercelli e Asti. Tra le situazioni più critiche c'è quella dell'area di Gavi, investita da frane e allagamenti. Sono state evacuate 80 persone a Castelletto d'Orba, 40 a Gavi e 10 a Casalnoceto. A Bosio 700 persone sono rimaste senza acqua e 500 senza elettricità.