Maltempo, in Alto Adige altissimo rischio valanghe: turisti bloccati

Maltempo: Alto Adige, altissimo rischio valanghe;turisti bloccati

Le copiose nevicate dei giorni scorsi e l'altissimo rischio valanghe hanno reso critiche le situazioni in due vallate dell'Alto Adige. Quella al momento piu' problematica e' a Melago in Vallunga (Alta Val Venosta) dove una slavina minaccia l'albergo Langtauferer situato a circa 1800 metri dove all'interno ci sono circa cento persone. Gli occupanti, in gran parte turisti, sono stati fatti spostare dalla parte piu' vecchia a quella piu' nuova della costruzione perche' ritenuta piu' sicura. Nessuna persona e' rimasta coinvolta. Come fanno sapere i vigili del fuoco, molto possibile e' che venga effettuata l'evacuazione delle persone tramite elicotteri.

La strada provinciale 49 che parte da Curon Venosta e' chiusa. Nelle prossime ore dovrebbe venire riaperta la strada che porta in Val Senales, una laterale della Val Venosta dove da domenica sera oltre un centinaio di vacanzieri e' bloccato nelle frazioni oltre Madonna di Senales causa l'interruzione dell'unica strada che scende a fondovalle. Chiusa sper motivi di sicurezza anche la statele 40 tra San San Valentino alla Muta e Resia come la provinciale 22 da Burgusio a Slingia. Il pericolo valanghe nel nord ovest dell'Alto Adige e' stato classificato "molto forte" di grado 5, il massimo della scala che parte da 0.