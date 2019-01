Maltempo: in arrivo settimana fredda con pioggia e neve

Sara' una settimana fredda e segnata dal passaggio di altre perturbazioni quella che sta per cominciare, con il rischio di nevicate a quote molto basse mercoledi' al nord e venerdi' e' atteso un nuovo e piu' intenso peggioramento. Ad affermarlo sono i meteorologi del Centro Epson Meteo.

"La perturbazione numero 10 del mese, in transito sul nostro Paese, domani portera' ancora un po' di piogge al Nordest, regioni tirreniche e basso versante tirrenico, con nevicate per lo piu' concentrate sulle zone montuose. Dopo un parziale e temporaneo miglioramento che caratterizzera' la giornata di martedi' - rilevano i meteorologi - il tempo tornera' a peggiorare in modo deciso mercoledi', quando sono attese nevicate fino a quote di pianura al Nord, piogge diffuse e anche forti nelle regioni del Centro-Sud (con neve sulle zone appenniniche anche al di sotto dei 1000 metri) e freddo in aumento in diverse aree del Paese".

Mercoledi', poi, giornata di maltempo su quasi tutta l'Italia con piogge diffuse e nevicate forti lungo tutta la dorsale appenninica oltre 800-1200 metri nel settore meridionale, sui rilievi della Sardegna, oltre 500-800 metri nelle regioni centrali. Al Nord, inoltre, probabili nevicate fino a quote di pianura su entroterra ligure (fino in costa nel genovese) Piemonte orientale, Lombardia, Emilia centro-occidentale.

Seguira' un parziale miglioramento nella giornata di giovedi' ma, avverte il Centro Epson meteo, "una nuova ondata di maltempo viene ad oggi confermata nell'ultima parte della settimana con un'altra e piu' intensa fase nevosa attesa venerdi' sulle regioni settentrionali fino a quote di pianura".