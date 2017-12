Maltempo in Liguria, tracima l'Entella

Maltempo: tracimato Entella, tromba d'aria a Genova

Prosegue l'ondata di maltempo in Liguria. A Chiavari, in provincia di Genova, e' tracimato il fiume Entella a causa delle abbondanti piogge delle ultime ore. Il fiume ha rotto gli argini nella zona delle foce ma senza causare finora particolari danni. Ad impedire il regolare deflusso delle acque del fiume, che nel pomeriggio aveva registrato un rapido innalzamento dei livelli idrici, la violenta mareggiata che sta spazzando la costa. Il Comune di Chiavari ha invitato la cittadinanza a non sostare nei pressi del fiume e ad abbandonare le abitazioni ai piani bassi. Una piccola tromba d'aria ha colpito nel pomeriggio il porto di Genova. Non si registrano feriti ma il forte vento ha spinto alcuni detriti sulla sopraelevata Aldo Moro, che e' stata chiusa al traffico in direzione levante per consentire le operazioni di pulizia della strada.