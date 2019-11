Maltempo, incubo alluvione in Piemonte. Cede porzione di viadotto sull'A6

Maltempo: cede porzione viadotto su A6

Tratto Chiuso tra Bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino per il cedimento di una porzione di viadotto. Non si hanno altre notizie al momento. Il governatore Giovanni Toti si sta recando in Prefettura a Savona. Il viadotto e' gestito dal gruppo Gavio.

Maltempo, incubo alluvione in Piemonte

La piena del fiume Po sta transitando nel tratto piemontese, con livelli sopra la soglia 3 di criticita' (elevata, colore rosso) a valle di Torino. Si prevede che il colmo transiti nel tratto piemontese entro le 24 ore. E' quanto fa sapere l'Agenzia Interregionale per il fiume Po-AIPo in una nota. I livelli sono in crescita su tutta l'asta fluviale. Il colmo di piena raggiungera' Ponte Becca nell'arco delle prossime 24 ore, con livelli di criticita' moderata (tra i 5,50 e i 6,50 m sullo zero idrometrico), mentre nelle ore successive transitera' a Piacenza con valori superiori alla soglia 3 di criticita' (elevata, colore rosso). Nel tratto mediano del Po, nelle ore successive, si prevede sicuramente il superamento della soglia 2 (criticita' moderata, colore arancione); ulteriori aggiornamenti sui livelli previsti saranno possibili in relazione all'evolversi della situazione.

Nei rami del delta si mantengono livelli superiori alla soglia 2 di criticita' (moderata, colore arancione), fino a ulteriori aggiornamenti sulla base dell'onda di piena in arrivo da monte. E' raccomandata la massima prudenza in prossimita' delle aree prospicienti i fiumi e delle golene, che potranno allagarsi. Il personale AIPo e' attivo h 24 nelle azioni di monitoraggio e controllo dalla Sala servizio di piena della sede centrale di Parma e, tramite gli uffici operativi, sulle opere idrauliche del territorio, in stretto coordinamento con i sistemi di protezione civile nazionale, regionali e locali. Tali attivita' si esplicano sia con riferimento al Po che agli altri corsi d'acqua di competenza, interessati da fenomeni di piena, in particolare i fiumi piemontesi ed emiliani. Particolarmente impegnativa e' stata ed e' tuttora l'attivita' di risposta del personale AIPo alle criticita' dovute alle piene di Bormida e Tanaro.

Maltempo: treno bloccato in galleria in Calabria, soccorsi passeggeri

Un treno con passeggeri a bordo e' rimasto bloccato in una galleria in Calabria a causa dell'acqua che aveva invaso la rete ferroviaria. E' accaduto nella tarda mattina di oggi sulla tratta tra Lamezia Terme e Catanzaro, nel territorio di Marcellinara. L'acqua ha creato danni al locomotore che non ha potuto proseguire la sua corsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici delle Ferrovie dello Stato che, con l'utilizzo di un secondo locomotore, sono riusciti a trainare il convoglio in stazione. La tratta e' stata interdetta al traffico in attesa di ulteriori accertamenti. Nessuno dei passeggeri e' rimasto ferito.