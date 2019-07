Maltempo: Milano Marittima torna alla normalità in tempo record

A tempo di record Milano Marittima torna alla normalità. Questa mattina solo alcune limitate strade della località balneare in provincia di Ravenna erano ancora chiuse per permettere agli operai di liberare le carreggiate dagli ultimi tronchi in strada. Bagni in acqua e tintarella oggi anche per quei tanti turisti che nelle scorse ore si sono rimboccati le maniche aiutando i bagnini degli stabilimenti che hanno riportato più danni. Quella raffica di vento a oltre 100 km/h in pochi minuti ha divelto tutto quanto si trovasse sul suo cammino: lettini, sdraio, ombrelloni e scoperchiando anche alcuni manufatti sulla spiaggia. Gli arbusti crollati sono stati oltre 2200, boom in rete per alcuni filmati che hanno mostrato i momenti esatti del loro crollo. "Questa è l'operosità romagnola", così in molti commentavano il ripristino di spiagge e viabilità a tempo record durante l'assemblea di Confindustria Romagna che si è svolta regolarmente al Palace Hotel. "Siamo in condizioni di normalità", ha detto all'Agi il sindaco di Cervia Massimo Medri che, eletto da pochi mesi, si è trovato ad affrontare un'emergenza come questa nel clou dell'estate romagnola. "Abbiamo recuperato una situazione a tempo di record, con l'apporto e il contributo di tutte le forze a disposizione, locali e non e grazie a tanto volontariato. Tutto questo ci ha consentito un'operazione efficientissima per cui oggi la situazione è normale, dalla spiaggia dove tutti gli stabilimenti balneari sono aperti a pieno regime, fino al territorio dove si può circolare tranquillamente". Medri poi si è soffermato sulla solidarietà da parte dei vacanzieri: " La fidelizzazione che hanno i nostri turisti ci consente di avere il loro sostegno e il loro appoggio anche nelle situazioni più difficili, sono legatissimi a questo territorio, ci hanno veramente dato una mano anche loro".

Anche la giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha sottolineato il record con cui Milano Marittima è tornata alla normalità dopo la tromba d'aria delle scorse ore. Solo ieri il presidente Bonaccini aveva annunciato che avrebbe inserito quanto accaduto nella richiesta all'esecutivo nazionale di stato di calamità naturale assieme alle recenti grandinate di fine giugno. Si fanno sentire anche le associazioni di categoria: per Maurizio Zoli, presidente di Federalberghi Ascom Cervia, "la città si è dimostrata forte e reattiva", e ha sottolineato le oltre 150 persone che in poche ore si sono adoperate per ripulire le strade e ripristinare gli stabilimenti balneari. "Vorrei esprimere un grande sentito ringraziamento per la grande disponibilità e forze di volontà delle istituzioni, delle forze dell'ordine, cittadini, operatori, volontari e turisti, grazie ai quali la situazione della nostra città è tornata alla normalità", commenta Gianni Grandu, presidente del consiglio comunale di Cervia. Nel frattempo, con un'interrogazione, la consigliera dell'Emilia-Romagna Manuela Rontini ha chiesto all'esecutivo regionale di sollecitare il governo nazionale a un intervento diretto per sostenere le imprese danneggiate dal tornado.