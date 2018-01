Maltempo: onda su scogliera, morta turista nel Salernitano

Una donna e' morta nel Salernitano dopo essere stata travolta da un'onda. Il fatto e' accaduto a Praiano, dove un gruppo di quattro turisti veneti passeggiava questa mattina sulla scogliera. Nei giorni scorsi il forte vento in Campania ha agitato il mare. Un'onda molto alta intorno alle 11.30 ha inghiottito il gruppo; tre turisti sono stati salvati dall'equipaggio di una motovedetta della Guardia costiera in transito in zona, o da persone a terra. La donna, di circa 55-60 anni, e' morta per annegamento ed e' stato possibile solo recuperarne il corpo.