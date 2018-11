Maltempo, persi 14 mln di alberi. Protezione Civile: Apocalisse in Veneto

Maltempo, Protezione Civile: Apocalisse in Veneto

In prima linea sul fronte di Belluno il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli che spiega come servano interventi urgenti: "Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci attiveremo almeno tra due mesi. Abbiamo una sofferenza in tutta Italia, ma in questo territorio è molto piu' pesante. La situazione è pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati come fuscelli".

MALTEMPO: COLDIRETTI, ABBATTUTI 14 MLN ALBERI, A RISCHIO EQUILIBRIO AMBIENTALE

L'ondata di maltempo ha provocato la strage di circa 14 milioni di alberi, compromettendo l'equilibrio ecologico ed ambientale di vaste aree montane e mettendo a rischio la stabilità idrogeologica. E' quanto stima la Coldiretti insieme a Federforeste, nel sottolineare che ad essere abbattuti sono stati soprattutto faggi ed abeti bianchi e rossi nei boschi dal Trentino all'Alto Adige, dal Veneto al Friuli, dove ci vorrà almeno un secolo per tornare alla normalità. "Nei boschi si trova una grande varietà di vegetali e una popolazione di mammiferi, uccelli e rettili che per il disastro è stata sconvolta, mentre - sottolinea la Coldiretti - la mancanza di copertura vegetale lascia il campo libero a frane e smottamenti in caso di forti piogge". "In una situazione in cui l'Italia importa già circa l'80% del legno che consuma, al danno ambientale si aggiunge quello economico con importanti ripercussioni sull'intera filiera del legno e la perdita di posti di lavoro, in aree spesso difficili. Senza dimenticare - continua l'associazione - gli effetti paesaggistici e sul turismo con le attività legate alla raccolta dei frutti del bosco come i funghi in forte espansione".

"Un disastro provocato certamente - continua la Coldiretti - dalle straordinarie raffiche di vento ma favorito anche dall'incuria e dall'abbandono. In Italia siamo di fronte all'inarrestabile avanzata della foresta che senza alcun controllo si è impossessata dei terreni incolti e domina ormai più di 1/3 della superficie nazionale con una densità che la rende pero' del tutto impenetrabile ai necessari interventi di manutenzione, difesa e sorveglianza". "E' praticamente raddoppiata rispetto all'Unità d'Italia la superficie coperta da boschi che oggi interessa 10,9 milioni di ettari, ma, per effetto della chiusura delle aziende agricole, si trovano ora senza la presenza di un agricoltore che possa gestirli. Per difendere il bosco italiano - conclude la Coldiretti - occorre creare le condizioni affinché si contrasti l'allontanamento dalle campagne e si valorizzino quelle funzioni di sorveglianza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori agricoli e dai consorzi forestali".

Maltempo: Sicilia, niente acqua potabile in 10 comuni del Nisseno

Dieci comuni del Nisseno sono senz'acqua potabile per effetto del maltempo. "A causa di un'elevata torbidita' dell'acqua - spiega una nota - dovuta alle abbondanti piogge degli ultimi giorni, riscontrata dal fornitore Siciliacque in ingresso al potabilizzatore del Fanaco e comunicata al Gestore, e' stata sospesa la fornitura idrica di tutti i civici serviti dal Fanaco. Per effetto di cio', Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, Gestore del sevizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, rende noto che oggi non e' stato possibile avviare la programmata distribuzione nelle zone previste". I comuni interessati sono Acquaviva Platani, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Bompensiere, Montedoro, San Cataldo, Delia e Sommatino.

Maltempo: siti turistici chiusi ad Agrigento, resta allarme rosso

Notte di lavoro nella sala operativa della Protezione Civile Comunale (COC) allestita nella scuola media Castagnolo di Agrigento dove e' stata seguita costantemente la situazione causata dal maltempo. L'assessore alla Protezione Civile, Gabriella Battaglia, e i tecnici comunali hanno monitorato l'evolversi della situazione. Poco prima della mezzanotte e' giunto alla sala operativa anche il sindaco Lillo Firetto, accompagnato da altri amministratori, per sincerarsi della situazione. I tecnici della Protezione Civile comunale sono da ore al lavoro per monitorare le varie zone della citta'. L'allerta meteo di livello rosso e' prevista fino alle 24. Proprio a causa dello stato di allerta al massimo livello, da stamane, in osservanza all'ordinanza del sindaco, sono chiuse alle visite il Parco Archeologico Valle dei templi, l'area del Pino di Pirandello al Caos e l'area archeologica di Eraclea Minoa.

Sull'ondata di maltempo che continua a imperversare sulla Sicilia, con la provincia di Agrigento tra le piu' colpite, interviene la Confcommercio "Siamo vicini - dichiara il presidente Francesco Picarella - a tutta la popolazione colpita dai pesanti effetti della perturbazione che in queste ore sta martoriando la nostra provincia. Siamo in particolar modo vicini, inoltre, a tutte le imprese associate che hanno dovuto fare i conti con questa violenta ondata di maltempo e che si ritrovano a contare i danni alla propria attivita'. In particolare pensiamo anche al settore dei fioristi e floricultori che dalla chiusura forzata dei cimiteri hanno avuto il conseguente danno in termini di vendite e produzione. Vicinanza e solidarieta' ma anche tutto l'aiuto possibile. Questo il messaggio che Confcommercio Agrigento vuole inviare ai propri associati ma nello stesso tempo - si legge - intende sollecitare gli organi preposti ad attuare in futuro tutte quelle iniziative di prevenzione utili a scongiurare nuove sciagure. Occorre - conclude il presidente di Confcommercio Agrigento - un monitoraggio costante ma anche opere ed iniziative utili per evitare che questa provincia ogni qualvolta ci sia un'ondata di maltempo resti paralizzata e condizionata dalla paura di non poter uscire da casa".

Maltempo: piogge e temporali in Sardegna, nuova allerta gialla

E' esteso da stasera anche alla Gallura la nuova allerta gialla (criticita' ordinaria) per rischio idrogeologico e idraulico che scattera' dalle 18 in Sardegna. L'avviso della Protezione civile regionale, valido fino a mezzanotte, riguarda tutto il sud dell'isola e la parte orientale fino all'ex provincia di Olbia-Tempio. Un altro avviso riguarda, invece, le condizioni meteo avverse per piogge e temporali attese dalle 18 di oggi per le prossime 30 ore. Sono previsti acquazzoni e abbondanti precipitazioni che interesseranno inizialmente la Sardegna meridionale e orientale, poi quella settentrionale e, infine, quella occidentale.

Maltempo: allarme carburante da yacht affondati a Rapallo

In Liguria c'e' allarme per il possibile sversamento in mare di carburante dai 211 yacht affondati, arenati o dispersi dopo la mareggiata di lunedi' scorso che ha distrutto il porto di Rapallo. Le prime fuoriuscite sono state avvistate dall'elicottero della Guardia Costiera "Nemo-01" che ha sorvolato la zona devastata dal crollo della diga foranea del porto Carlo Riva. Lo riferisce il Secolo XIX. Lunedi', al momento della mareggiata, nel porto erano ormeggiati 335 yacht, di cui solo 124 sono rimasti a galla. Tutte le altre barche o sono affondate, o sono arrivate a schiantarsi a riva, o sono disperse.