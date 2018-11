Maltempo, Salvini chiede attivazione fondo Ue. Polemica sulla foto social

Maltempo: Salvini, 250 milioni gia' pronti, ne cercheremo altri

"Non porto solo solidarieta', siamo cercando i soldi in cassetti e cassettini, 250 milioni di euro sono gia' pronti per tutte le comunita' colpite, da Nord a Sud, e continueremo a cercare altri fondi". A dirlo e' il ministro dell'Interno Matteo Salvini, parlando dei danni fatti dal maltempo, nel corso della conferenza stampa al Centro Coordinamento Soccorsi dell'aeroporto di Belluno.

Con l'ondata di maltempo che ha investito l'Italia la "quota minima per attivare il fondo" di solidarieta' dell'Ue e' stata "superata", quindi "chiederemo l'attivazione anche del fondo straordinario di Bruxelles", ha detto ancora Salvini.

Polemica sulla foto sui social di Salvini

Intanto c'è qualche polemica sulla foto postata sui social da Salvini. "Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo.Buona domenica Amici, chi si ferma è perduto", il testo del post di Salvini su un vaporetto a Venezia in partenza per Belluno, zona molto colpita dal maltempo. E qualcuno ha avuto da ridire sulla foto sorridente in concomitanza con il caos maltempo che ha mietuto anche numerose vittime in Sicilia.