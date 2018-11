Maltempo: Sardegna sotto la pioggia, scuole chiuse in tre città

In gran parte della Sardegna durera' almeno fino alla mezzanotte di oggi l'allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale che ha anche emesso un avviso di codice arancione (criticita' moderata) per rischio idrogeologico. La perturbazione che da stanotte alle 3 ha cominciato a scaricare grandi quantita' d'acqua sull'isola interessa il Cagliaritano, dove piove in abbondanza, e tutta la parte occidentale e settentrionale della Sardegna, l'area che nell'arco della giornata sara' piu' colpita dai temporali. I sindaci di Sassari e Alghero hanno disposto la chiusura delle scuole, cosi' come quello di Bosa, nell'Oristanese. La nuova ondata di maltempo in Sardegna arriva a cinque anni dal ciclone Cleopatra, l'evento calamitoso che fra il 18 e il 19 novembre 2013 devasto' buona parte dell'isola, provocando la morte di 19 persone. Il corpo di una di loro non e' mai stato ritrovato.