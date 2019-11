Maltempo senza fine, ancora tanta pioggia sull’Italia

Previsioni meteo, ancora tanta pioggia sull’Italia

Il team del sito www.ilmeteo.it avverte che giovedì 7 novembre, mentre una perturbazione abbandonerà l’Italia colpendo duramente il Sud (Sicilia, Calabria e Puglia), un’altra sarà pronta a bagnare il Nordovest entro sera. Le piogge diventeranno via via più diffuse e intense sin dalle prime ore di venerdì.

Previsioni meteo, maltempo senza fine sull’Italia





Venerdì 8 potranno verificarsi precipitazioni diffuse al Nord, da Ovest verso Est, con rischio di nubifragi dapprima sul Levante ligure poi su tutti i settori alpini e prealpini di Lombardia e Triveneto. Su questo settore la neve cadrà copiosa al di sopra dei 1300 metri, ma localmente potrebbe scendere a quote inferiori.

Previsioni meteo, ecco quando finirà la pioggia

Il maltempo però colpirà duramente anche il Centro, in particolar modo la Toscana, l’Umbria e soprattutto il Lazio; proprio sul Lazio e a Roma sono attese precipitazioni abbondanti o molto abbondanti con possibili disagi alla circolazione stradale. In serata il tempo peggiorerà anche sulla Campania con altri temporali.

Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ comunica che nel corso del weekend il tempo continuerà a rimanere fortemente instabile in particolare sulle regioni tirreniche e al Sud, dove sono attese altre piogge e temporali; al Nord invece è previsto un miglioramento con il ritorno del sole. Non illudiamoci comunque perché un altro carico di maltempo è atteso per la prossima settimana.