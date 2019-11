Maltempo, piogge e temporali: allerta fiumi in Liguria

Pioggia e forti precipitazioni sulla Liguria in queste ore di allerta meteo (arancione sui bacini piccoli e medi del Levante e gialla sul resto del territorio): in mattinata si sono concentrate sul Levante ligure problematiche principali legate all'ondata di maltempo che sta attraversando la regione. Il torrente Petronio è uscito dagli argini tra Riva Trigoso e Casarza Ligure, senza danni a persone o cose. In tutto il levante sorvegliati speciali i corsi d'acqua tra cui il Vara, nello spezzino, che ha superato il primo livello di guardia. A Sestri Levante il sindaco Valentina Ghio ha invitato alla prudenza i suoi concittadini in un post su Facebook, chiedendo di non uscire di casa se non necessario: a causa delle precipitazioni, è stato necessario chiudere diversi sottopassi cittadini e monitorare il livello dei corsi d'acqua.