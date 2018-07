Maltempo: temporali e termometro giù di 10 gradi. Ecco dove

Secondo le previsioni a disposizione del Dipartimento della Protezione Civile, nelle prossime ore si assisterà ad una rapida ma intenda depressione che colpirà l’Europa occidentale, raggiungendo poi le regioni centro-settentrionali della penisola italiana.

Le intense precipitazioni temporalesche arriveranno dapprima al nord e poi in estensione, al centro, accompagnate da venti molto forti e da un generale calo delle temperature.

Maltempo, piogge e forti temporali in arrivo. Nel Mantovano forte tromba d'aria. Allerta gialla in nove regioni - ECCO QUALI

Il Dipartimento della Protezione Civile ha difatti emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, assegnando l’allerta gialla per nove regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio settentrionale.

Maltempo: temporali e termometro giù di 10 gradi. Tromba d'aria nel Mantovano

Nelle prime ore di questa mattina, una tromba d'aria e un nubifragio hanno colpito un'ampia zona del Mantovano al confine con la provincia di Verona. Blackout, alberi e tegole sradicati, allagamenti di cantine si sono verificati a Castel d'Ario, Roverbella, Marmirolo, Medole e Castelbelforte, causando gravi danni.

Nonostante non ci siano stati feriti, la perturbazione ha causato ingenti danni sia alle abitazioni che alle aziende. I vigili del fuoco e le squadre dell'Enel sono ancora al lavoro.

Forti temporali con scariche di fulmini si sono verificati anche in Toscana e nell’appenino parmense.

Meteo, forte perturbazione: i temporali arrivano anche al Sud. Calo delle temperature di almeno 10 gradi

A causa di questi forti temporali, la temperatura crollerà di 10 gradi con valori massimi non più alti di 22-24. Per domani, martedì 17 luglio, al Nord dovrebbe tornare il bel tempo, mentre qualche temporale potrà colpire le regioni adriatiche per poi raggiungere il Sud, in particolare gli Appennini, la Basilicata, la Campania fino a Napoli e la Calabria tirrenica – ha spiegato Antonio Sanò, fondatore di Ilmeteo.it.

Nei prossimi giorni invece tornerà il sole e le temperature saliranno ancora sopra i 30 gradi su molte città.