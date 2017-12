Maltempo, treno bloccato in Liguria: 400 persone al freddo

Il gelo sui binari e sulla linea elettrica ha bloccato un treno Thello tra Milano e Nizza sui Giovi alla stazione in disuso, tra Busalla e Pontedecimo, dell'Appennino ligure. A bordo circa 400 persone, senza riscaldamento, al freddo. A causare il guasto è stato il fenomeno del 'gelicidio', la precipitazione di pioggia gelata, che ha interrotto l'alimentazione elettrica sulla linea aerea. Il convoglio si è femato prima delle cinque e da ore i tecnici sono al lavoro. E' partito un locomotore raschiaghiaccio da Sestri Ponente per andare a ripristinare la linea, ma ha avuto un guasto e ne è dovuto partire un altro per raggiungere il treno e agganciarlo.



Sul posto sono state inviate squadre dei vigili del fuoco, l'automedica e una ambulanza del "118" e persino i carabinieri chiamati dai passeggeri che lamentano di non ricevere aiuto, di essere al freddo, senza riscaldamento e al buio. Anche se al momento non si registrano malori. Poco prima delle 20,30 Trenitalia è riuscita a far arrivare un locomotore a gasolio, che ha agganciato il convoglio per trainarlo fino a Principe. Queste operazioni sono seguite dalla Protezione Civile regionale.

Trenitalia ha allertato la protezione civile per rifocillare i passeggeri, nel frattempo sul posto sono arrivati anche i carabinieri. A bordo c'era anche l'assessora alla cultura del comune di Genova Elisa Serafini."Siamo rimasti fermi dalle 16,40 _ racconta _ senza alcun tipo di informazione".