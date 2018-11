Maltempo: tromba d'aria investe treno in Calabria, feriti passeggeri

Il maltempo ha causato stamane un incidente ferroviario, per fortuna senza conseguenze gravi, sulla tratta Catanzaro Lido-Crotone. Un treno locale diretto verso la citta' pitagorica e' stato investito da una tromba d'aria all'altezza della stazione di Roccabernarda (Kr). La furia del vento ha sballottato il convoglio che comunque e' rimasto sui binari senza ribaltarsi. Diversi vetri delle carrozze sono pero' andati in frantumi e alcuni passeggeri sono rimasti feriti, ma senza gravi conseguenze. Due persone sono state trasportate in ospedale. Sul posto i Vigili del Fuoco del comando di Crotone e la squadra del distaccamento di Sellia Marina, oltre a tecnici di Trenitalia.

Al fine di liberare l'unico binario della linea ionica, il treno danneggiato sara' spostato nella stazione di Botriello (Cz). Da Catanzaro Lido e' partito un altro convoglio che prendera' a bordo i malcapitati passeggeri e proseguira' il viaggio, portandoli a destinazione.