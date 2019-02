E' di un morto e due scialpinisti recuperati, invece, illesi il bilancio della valanga che si è staccata sotto punta Ollietta in Valle de'Aosta. Ad intervenire in zona il Soccorso Alpino Valdostano che ha anche utilizzato un elicottero per il soccorso, tecnici specializzati del Soccorso Alpino e unità cinofile.