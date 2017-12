maltempo: vento a 150 kmh e gelo ma domani torna la neve

Raffiche tempestose di vento e gran freddo in montagna hanno preceduto in Piemonte l'arrivo di una perturbazione che, tra domani e lunedi', riportera' un po' di neve, anche sulle pianure. La rete di stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato vento fino a 152 kmh nel Parco Graradiso, tra Piemonte e Valle d'Aosta, 140 sul Monte Rosa, 107 sulle 'montagne olimpiche'.

Ai 4.560 metri della Capanna Margherita, il rifugio alpino piu' alto d'Europa, toccati i -34 gradi, il valore finora piu' freddo in quest'inverno. Primi fiocchi di neve nella notte anche sull'altopiano del Carso sopra Trieste e a bassa quota anche nelle Marche, in particolare nella zona di Gradara (Pesaro Urbino), mentre le aree terremotate dei Sibillini sono già circondate dai monti innevati in vetta. C'è nevischio anche a Visso, dove proseguono i lavori per l'allestimento delle Sae, le soluzioni abitative di emergenza. E nelle prossime ore sono attese nuove precipitazioni.

Gli esperti del iLMeteo.it avvisano invitano a fare attenzione perché potrebbe nevicare anche sulla pianura emiliana, come su Bolognese e Forlivese. Pioggia e neve, come detto, sopra i 2/300 metri su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, sopra i 700/900 metri sull'Appennino meridionale.

Domani sono attese le prime precipitazioni, a causa - spiega Arpa - di "un marcato peggioramento del tempo": nevicate dapprima confinate ai settori alpini, ma destinate a estendersi al resto della regione. Da lunedi' - informa sempre Arpa - le precipitazioni saranno moderate o forti su tutti i settori, con un progressivo rialzo della quota neve nel corso della giornata". A Torino non dovrebbero cadere piu' di 5 cm di neve, 10-20 sulla collina.

Pronto il piano-neve della Citta'. "Anche questa volta - e' la rassicurazione della sindaca Chiara Appendino, su Fb - stiamo monitorando la situazione e tutti i sistemi di prevenzione e intervento sono pronti ad attivarsi". Le previsioni di Smi (Societa' Meteorologica Italiana) per domenica indicano neve piu' intensa su media e alta di Susa/Chisone e sulla Valle d'Aosta occidentale. Neve o nevischio al confine con la Liguria, dove sara' possibile il fenomeno di "pioggia congelante".

Nella notte tra domenica e lunedi' - prevede Smi - neve a tratti fino in pianura, specie sulle zone orientali del Piemonte, ma nel corso della giornata sul basso Piemonte la neve si trasformera' "in pioggia fino a oltre i 2.000 metri". Il maltempo cessera' completamente martedi'.