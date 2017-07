Mamma 27enne cade dalla giostra al Luna Park. Volo di 20 metri: muore

Tragedia nel luna park di San Benedetto del Tronto, nelle Marche: una mamma di 27 anni e' precipitata da un'altezza di 20 metri ed e' morta. E' accaduto intorno alle 23 di venerdi' sera: la giovane di Porto d'Ascoli era salita sull'attrazione, una capsula gravitazionale da due posti, in compagnia di un'amica ed era stata legata a un dispositivo di sicurezza dal personale della giostra.

Ogni giro su questa attrazione, denominata 'Sling Shot', dura circa un minuto durante il quale la capsula viene lanciata verso l'alto a tutta velocita' da una sorta di fionda costituita dalle corde elastiche agganciate in cima a due pali laterali e compie una serie di evoluzioni che possono disorientare gli occupanti. Non e' chiaro cosa sia accaduto, ma secondo alcune testimonianze la giovane si sarebbe slacciata la cintura, forse per un attacco di panico, ed e' scivolata giu' con i piedi in avanti ed e' finita sulla piattaforma sottostante. L'amica non e' stata in grado di fornire spiegazioni sull'accaduto.

Immediato l'intervento del personale del 118 ma ogni tentativo di rianimazione e' stato vano. Francesca Galazzo, questo il nome della vittima, lascia un figlio di due anni e mezzo. Il sindaco di San Benedetto, Pasqualino Piunti, ha parlato di "tragedia immane" che ha colpito tutta la comunita'. La giostra e' stata posta sotto sequestro dalla Procura di Ascoli Piceno e sul posto sono arrivati gli uomini della Scientifica e il medico legale. L'indagine e' affidata al pm Mara Flaiani e le forze dell'ordine hanno invitato chi avesse fatto riprese amatoriali dell'attrazione a fornirle agli inquirenti.