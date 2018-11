Mamma e papà? No, genitore uno e genitore due. Il garante boccia Salvini

Carta identità, Salvini: "Mamma e papà? Andremo avanti, privacy o non privacy"

"Noi andiamo avanti, non esiste privacy che neghi il diritto ad un bimbo di avere una mamma e un papa'". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini riferendosi alla dicitura che vuole sia riportata sulla carta d'identità e promettendo battaglia dopo la decisione del garante della privacy che ha bocciato la cancellazione di "genitore 1" e "genitore 2".

Il garante della privacy boccia Salvini

A sollevare la questione era stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il Viminale si era poi rivolto all’Autorità perché' si pronunciasse sullo schema di decreto destinato a riformare la modulistica. Con il parere, datato 31 ottobre e pubblicato sul sito del Garante della Privacy, l'Authority guidata da Antonello Soro ha rilevato diverse criticità e ha dunque dato parere negativo del Garante per la Privacy sulla sostituzione dell'indicazione di 'genitore 1' e 'genitore 2' con 'padre' e 'madre' nei moduli per il rilascio della carta di identità elettronica per i figli minorenni.