Mamma rapinata e gettata a terra. Clandestino in manette a Modena

Modena, parco XXII Aprile: ieri mattina, intorno alle ore 11.30, una donna è stata vittima di uno scippo. La signora stava camminando attraverso l'area verde, tenendo la figlia piccola per mano e spingendo con l'altra il passeggino della piccola, al cui manubrio era appesa la borsetta. Un giovane straniero si è avvicinato furtivamente alle spalle della mamma e ha afferrato la borsa, cercando poi di darsi alla fuga.

La signora - si legge su www.modenatoday.it - ha reagito, per quanto le era possibile in quella condizione, e ha cercato di trattenere la borsetta, finendo per essere trascinata a terra dal criminale, che poi si è allontanato di corsa.

Immediato l'intervento degli uomini della Squadra Mobile della Polizia, all'interno del parco per uno dei consueti servizi antidroga, in abiti "borghesi". Si sono messi subito all'inseguimento dello scippatore e sono riusciti a rbloccarlo.

Si tratta di un tunisino di 26 anni, irregolare e già destinatario di un ordine di espulsione: per lui sono scattate le manette con l'accusa di rapina impropria e dopo una notte in cella sarà processato per direttissima e nuovamente sottoposto al procedimento burocratico per l'allontanamento dal nostro paese.

Fortunatamente la donna non ha riportato lesioni significative e la bambina piccola non è stata interessata dalla colluttazione.