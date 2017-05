Manchester, attentato a un concerto: 22 morti. L'Isis rivendica

L'Isis, secondo quanto riportato dall'agenzia di propaganda islamista Amaq, ha rivendicato l'attentato di Manchester. Nel comunicato di rivendicazione si precisa che "un soldato del califfato ha fatto esplodere una bomba tra la folla" in un concerto nella città inglese, in cui si sono registrati almeno 22 morti, tra i quali anche alcuni bambini, e 59 feriti: e' il bilancio della strage alla Manchester Arena, lunedi' sera, al termine del concerto di Ariana Grande, la pop star americana 23enne idolo dei giovanissimi. Le identita' delle vittime non sono ancora note, ma si teme una strage di ragazzini. Le autorita' italiane, a Roma e a Londra, da ore lavorano per verificare l'eventuale presenza di italiani tra le vittime. Una fortissima esplosione, poi sangue e terrore: l'esplosione alla Manchester Arena, poco dopo le 22.30, ha fatto tremare l'area del foyer, mentre i giovani stavano cominciando ad uscire e sullo stadio si stava riversando una pioggia di palloncini rosa.





La polizia britannica ritiene che l'attentato sia stata compiuta da una sola persona, un attentatore che e' morto nell'esplosione e che portava un ordigno rudimentale; ma sta cercando di capire se abbia agito con una rete di complici che lo hanno aiutato.

"La priorita' e' capire se abbia agito da solo o con una rete", ha detto il capo della polizia di Great Manchester, Ian Hopkins. "L'attaccante, posso confermare, e' morto nei pressi dell'Arena. Riteniamo che l'aggressore portasse un ordigno esplosivo rudimentale, che ha fatto esplodere, causando questa tragedia". In mattinata e' stato arrestato un 23enne in collegamento all'attacco. Tra le vittime, ha aggiunto il 'chief constable', ci sono bambini, ma non ha voluto dare l'eta' dei morti. I volti pero' delle persone che mancano all'appello sono gia' sui social network, con gli appelli dei genitori nel panico e che stanno cercando di rintracciare i dispersi: volti freschi, sorridenti, che guardano fiduciosi alla vita.





Da ore, Charlotte Campbell, una madre disperata, sta cercando la figlia, Olivia, 15 anni appena. L'ha sentita l'ultima volta poco prima del concerto, a cui era andata con il migliore amico, adesso ricoverato in un ospedale. La ragazza, 15enne, non risulta in nessuno degli ospedali. "Se qualcuno la vede", ha scritto la mamma su Twitter dove ha anche postato una foto della figlia, "mi contatti. Dategli il vostro telefono e ditele di chiamarmi. Voglio solo che torni a casa".

Ancora non si sa nulla neppure dei feriti, che sono ricoverati in otto ospedali, ne' e' stato arrestato alcuno o compiute perquisizioni. La premier, che d'accordo con laburisti e liberaldemocratici, ha sospeso la campagna elettorale per le elezioni anticipate previste per l'8 giugno, dalle 09:00 ora di Londra sta presiedendo una riunione del comitato di emergenza Cobra. Dinanzi a Downing Street, la bandiera britannica e' a mezz'asta. Intanto 'Unita' di crisi della Farnesina e l'Ambasciata italiana a Londra, in stretto contatto con le autorita' inglesi, cercano di verificare l'eventuale presenza di italiani: dopo odici ore dall'esplosione non risultano italiani coinvolti, ma il lavoro e' mizioso e richiede tempo.





Per ora non c'e' stata alcuna rivendicazione, ma i siti Siti jihadisti festeggiano. Secondo Site, il sito che monitora l'attivita' jihadista della galassia estremista, sui canali web di sostegno all'Isis circola anche un video che ritrarrebbe il kamikaze, con il volto coperto, presunto autore della strage: il video dura appena 16 secondi e mostra il volto, interamente coperto da una sciarpa kefiah, di quello che sarebbe il terrorista, dietro il quale c'e' un drappo nero. L'uomo pronuncia poche parole in inglese: "In nome di Allah, il misericordioso e il generoso, questo e' solo l'inizio: i leoni dello Stato Islamico stanno cominciando ad attaccare tutti i crociati. Allah Akbar, Allah Akbar". E subito dopo, innalza un cartello bianco su cui e' scritto solo un luogo, con la data di ieri, in inglese e in arabo: "Manchester, 2017-05-22".

La polizia, che lavora senza sosta da ore in stretto contatto con l'intelligence e che ha rafforzato le misure di sicurezza su treni e metro in tutto il Paese, ha chiesto dai presenti al concerto foto e video, le immagini registrate nella serata, nella speranza che possano fornire tracce dell'accaduto. La Manchester Arena e' la seconda piu' grande d'Europa (la prima e' ad Anversa), in grado di ospitare fino a 21.000 persone. "Distrutta. Mi dispiace tanto. Non ho parole", ha twittato qualche ora dopo l'attacco Ariana Grande: era la prima tappa d un suo tour mondiale; il suo concerto in programma giovedi' a Londra e' ora in forse. E la comunita' internazionale si stringe attorno a Londra.

Il presidente americano, Donald Trump, che a Betlemme nella Cisgiordania occupata, ha incontrato il leader palestinese, Abu Mazen, viene continuamente aggiornato sugli sviluppi. Il Cremlino ha fatto sapere che Vladimir Putin offre la collaborazione russa a Londra contro il terrorismo."Dolore e orrore" lo hanno espressi la cancelliera tedesca, Angela Merkel. Anche l'Italia, ha aggiunto il premier Paolo Gentiloni, si unisce al popolo e al governo britannici. "Sconfiggeremo il terrorismo", assicura comunque il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker: "Oggi siamo in lutto con voi. Domani lavoreremo fianco a fianco con voi per combattere contro quelli che cercano di distruggere il nostro stile di vita. Sottovalutano la nostra e la vostra resilienza". Ed e' l'intera comunita' internazionale in lutto. "I canadesi sono sconvolti", ha detto il premier canadese Justin Trudeau. "Orrore" e "costernazione" anche del presidente francese Emmanuel Macron. Il premier canadese Malcolm Turnbull ha parlato di "vile attentato" particolarmente orribile perche' "diretto agli adolescenti"; e il Parlamento australiano ha osservato un momento di silenzio in omaggio alle vittime.

La lotta al terrorismo, ha gia' annunciato il premier giapponese, Shinzo Abe, sara' tra i temi 'caldi' nell'agenda del prossimo summit del G7 a Taormina, venerdi' e sabato. Quello di Manchester si profila come l'attentato terroristico piu' sanguinoso nel Regno Unito dal 7 luglio del 2005 quando una serie coordinata di attacchi suicidi, portata a compimento da 4 terroristi islamici britannici, uccise 52 persone lasciando in terra 700 feriti. Lo scorso 22 marzo un attentatore si e' lanciato con l'auto contro la folla sul ponte di Westminster, uccidendo 4 persone. Poi e' uscito dall'auto colpendo a morte un agente di polizia prima di cadere sotto il fuoco delle forze dell'ordine.

Un "attacco codardo contro persone innocenti e giovani indifesi". Cosi' la premier britannica Theresa May ha definito l'attentato kamikaze alla Manchester Arena. La premier ha detto che l'allarme resta alto e di temere altri attacchi. Gli artificieri della polizia di Manchester, inoltre, hanno evacuato il centro commerciale Arndale a causa di un presunto pacco sospetto. Un altro pacco sospetto, poi rivelatosi innocuo, aveva portato stamani all'evacuazione della stazione degli autobus di Victoria, nel centro di Londra.

La stessa May, nella sua dichiarazione davanti a Downing Street prima di partire per Manchester, ha assicurato che "lo spirito della Gran Bretagna" non sara' piegato dal terrorismo: "I terroristi non vinceranno mai, vinceranno i nostri valori e il nostro modo di vivere". A poco piu' di 12 ore dall'attentato piu' sanguinoso nel Regno Unito dal sette luglio del 2005, quando morirono 56 persone, la May ha inoltre detto che "molti feriti sono in condizioni disperate e stanno lottando tra la vita e la morte".

Il bilancio delle vittime, quindi, potrebbe aumentare nelle prossime ore, anche perche', secondo i media britannici, ci sono finora 12 dispersi accertati. E sono decine i bambini ancora separati dalle loro famiglie. Una cinquantina di bimbi, infatti, nel caos dell'attacco sono stati portati al riparo, nell'hotel Holiday Inn vicino al luogo della strage, da una signora 48enne - Paula Robinson - che ieri sera si trovava nella zona dell'arena al momento della strage. Lo ha scritto in un post su Facebook la stessa Robinson, riporta il quotidiano britannico Independent, lanciando cosi' un appello ai genitori ancora in cerca dei propri cari. E mentre proseguono le indagini degli inquirenti, la May ha rivelato che la polizia conosce l'identita' dell'attentatore, ma in questa fase "non possiamo rivelarla". La premier ha comunque confermato che l'attentatore ha "agito da solo" e si indaga sull'eventualita' che faccia parte "di un gruppo piu' ampio". Nel pomeriggio, ha anticipato May, ci sara' un'altra riunione del comitato di emergenza Cobra dopo quella di questa mattina alle 9.00.