Manchester, "Hashem voleva uccidere l'inviato Onu in Libia"

Il fratello minore dell'attentatore di Manchester, il 20enne Hashem Abedi, faceva parte di una cellula jihadista in Libia che voleva assassinare ai primi dell'anno il tedesco Martin Kobler, inviato Onu nel paese arabo (lo scrive oggi il Telegraph, citando fonti diplomatiche). Il complotto contro Kobler avrebbe dovuto scattare durante una sua visita a Tripoli, ma fu sventato. Hashem si trovava in Germania a dicembre. Intanto cala il livello di allerta, anche se il ministro dell'Interno non esclude che altri membri del gruppo jihadista siano liberi.

Gli 007 libici spiavano Hashem. I servizi di sicurezza libici monitoravano da mesi il gruppo jihadista e ritengono che Hashem Abedi vi svolgesse un ruolo "significativo". Hashem è stato arrestato in Libia assieme al padre martedì scorso, il giorno dopo che il fratello maggiore Salman, 22 anni, si era fatto saltare in aria nella Manchester Arena uccidendo 22 persone. Durante gli interrogatori, Hashem ha ammesso che sia lui che il fratello erano sostenitori dello Stato Islamico e che lui era al corrente del progetto terroristico di Salman. Funzionari dei servizi segreti britannici dell'MI6 sono a Tripoli e partecipano alle indagini assieme alle autorità libiche.

Ministro dell'Interno: "Forse altri jihadisti liberi". Il ministro dell'Interno britannico Amber Rudd ha detto che che "potenzialmente" altri membri del gruppo terroristico potrebbero ancora essere liberi e non "non possiamo essere completamente certi che il caso sia chiuso". Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo che la polizia ha diffuso le immagini delle telecamere a circuito chiuso che ritraggono Salman prima dell'attentato.

Rudd replica alle polemiche sugli 007. Il ministro dell'Interno ha sottolineato che l'Isis sta cercando di armare giovani britannici e ha difeso il lavoro dei servizi di sicurezza, visto che sono circolate indiscrezioni che avvertimenti su Salman non fossero stati presi in debita considerazione. Salman Abedi era stato in passato "soggetto di interesse" per il servizio segreto MI5, ma Rudd ha affermato che "i servizi di intelligence stanno ancora raccogliendo informazioni su di lui e sulle persone intorno a lui".

Diffuse le foto di Salman. Nella tarda serata sono state diffuse due foto che mostrano Salman Abedi proprio nella serata di lunedì, poco prima dell'attacco all'Arena. Le immagini lo mostrano con gli occhiali, con un piumino nero, un berretto da baseball, jeans e scarpe da ginnastica e sulle spalle lo zaino contenente il dispositivo che ha ucciso 22 persone e ferite altre 119. La polizia ritiene che Salman Abedi abbia assemblato la sua bomba mortale in un appartamento in affitto in un palazzo signorile in Granby Row nel centro della città, nei pressi di Canal Street.

Manchester, ecco l'attentatore prima dell'attacco

L'appello delle forze dell'ordine. Le forze dell'ordine hanno lanciato un appello a eventuali testimoni per cercare di ricostruire il percorso di Salman Abedi nei giorni precedenti l'attentato. In una nota congiunta, la polizia e l'anti-terrorismo hanno chiesto la collaborazione di chiunque sia in grado di fornire notizie per ricostruire i movimenti dell'attentatore di Manchester a partire dal 18 maggio, giorno in cui Abedi ha fatto ritorno nel Regno Unito. Una fonte vicina alla famiglia di Abedi aveva fatto sapere che l'uomo si trovava il Libia quattro giorni prima dell'attacco. La polizia tedesca aveva segnalato un suo passaggio a Dusseldorf.

Famiglia Abedi in contatto con jihadisti. Nell'ultimo blitz della notte tra sabato e domenica, gli agenti hanno effettuato un'esplosione controllata per riuscire a entrare in un appartamento, a nord di Manchester, dove sono stati arrestati due uomini tra i 20 e 22 anni, portando a 11 il numero dei fermati, tutti tra i 18 e i 44 anni. Tra questi, anche il fratello maggiore di Abedi, Ismail, di 23 anni, fermato martedì in un altro quartiere alle porte della città. Ieri un ragazzo di 16 anni e una donna di 34 sono stati rilasciati senza accuse. Restano in carcere, in Libia, anche il fratello minore del kamikaze, Hashim, di 20 anni, e il padre Ramadán Abedi, sospettato di far parte del gruppo islamico di combattimento libico (Lifg), organizzazione legata ad Al Qaeda che nel 2011 partecipò alla rivoluzione contro il dittatore Muammar Gheddafi e di cui alcuni militanti si sono rifugiati nel Regno Unito.

Rowley: "Da controllare ancora 17 indirizzi". Complessivamente, mille agenti si sono mobilitati per analizzare 800 prove (tra i quali 205 documenti digitali) e procedere a ricerche in 18 luoghi diversi, mentre sono state visionate 13mila ore di video sorveglianza. Nessun arresto, invece, nel blitz avvenuto oggi pomeriggio nella zona di Moss Side a sud di Manchester dove centinaia di residenti sono stati fatti evacuare. "Stiamo ottenendo una maggiore comprensione di come è stata preparata la bomba esplosa", ha affermato Mark Rowley, dell'anti-terrorismo britannico. "C'è ancora molto da fare, ci saranno ulteriori arresti", ha aggiunto, nonostante la polizia sia sicura di aver bloccato una "grossa parte della rete". Restano da controllare ancora 17 indirizzi, soprattutto nell'Inghilterra nord-occidentale. "Ci saranno altri blitz - ha precisato Rowley - ma la maggiore chiarezza e il progresso nelle indagini hanno portato il comitato Cobra a ritenere che un attacco non sia più imminente". Tuttavia, gli agenti armati saranno ancora in servizio in tutto il Paese, con una sicurezza aumentata per i circa 1.300 eventi durante il weekend.

May: "Abbassato livello allerta". Nel Regno Unito intanto non c'è più il rischio di un attacco imminente anche se l'allerta terrorismo nel Paese rimane alta. Dopo una nuova riunione del comitato di emergenza Cobra, la premier Theresa May ha deciso di abbassare il livello di allerta da 'critico' a 'grave'. Una scelta dovuta anche al fatto che la polizia crede di aver individuato quasi tutta la rete terroristica che avrebbe aiutato il 22enne libico, Salman Abedi, a farsi esplodere lunedì sera alla Manchester Arena, durante il concerto di Ariana Grande, causando 22 morti. Le autorità mediche hanno fatto sapere che tra le 63 persone rimaste ferite nell'attacco 20 sono in condizioni critiche e il bilancio delle vittime potrebbe ancora salire. Nella notte le forze dell'ordine hanno effettuato altri due arresti portando a 11 il numero delle persone fermate nell'ambito delle indagini per l'attacco, anche se la polizia prevede nuovi arresti nei prossimi giorni.

"Una notevole attività di polizia ha avuto luogo nelle ultime 24 ore e adesso 11 persone sono in custodia", ha annunciato May rientrando un giorno prima a Londra dal vertice G7 di Taormina. " I cittadini ora devono sapere cosa significa aver abbassato il livello di allerta - ha spiegato - una minaccia grave significa che un attacco è altamente probabile e che quindi il Paese deve rimanere vigile". I militari che in questi giorni hanno aiutato la polizia si ritireranno però dalle strade a partire dalla mezzanotte di lunedì.