Manchester, la Regina Elisabetta continua il party. Polemiche sui social

GB: LA REGINA, AMMIRAZIONE PER RISPOSTA MANCHESTER AD ATTO BARBARIE

"L'intero paese è stato scioccato dalla morte e dal ferimento ieri sera a Manchester di così tante persone, adulti e bambini, che stavano solo godendosi un concerto. So di parlare per tutti nell'esprimere la mia più profonda compassione per tutti quelli che sono stati colpiti da questo terribile evento e in modo particolare alle famiglie e agli amici di coloro che sono morti o sono rimasti feriti", ha scritto la Regina Elisabetta, ringraziando anche "tutti i membri dei servizi di emergenza che hanno risposto con tanta professionalità e cura" all'attentato ed esprimendo la sua "ammirazione per il modo in cui gli abitanti Manchester hanno risposto, con umanità e compassione, a questo atto di barbarie".

POLEMICHE SUL PARTY DELLA REGINA ELISABETTA

Ma intanto ci sono anche polemiche sulla Regina Elisabetta, in particolare sui social network. La sovrana d'Inghilterra, secondo alcuni utenti dei social, avrebbe avuto infatti poco tatto per non aver rinviato ma anzi proseguito un party in giardino dopo l'attacco di Manchester. Dopo un minuto di silenzio per le vittime, la Regina e i suoi invitati hanno infatti dato il via al party, nel quale la sovrana sfoggiava un vestito giallo sgargiante.