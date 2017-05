Manchester, scontro tra polizie. La Gb non passerà più informazioni agli Usa

Manchester: polizia Gb non passera piu' notizie agli Usa

Dopo che il governo britannico si e' detto "furioso" per le foto dei frammenti della bomba della strage alla Manchester Arena pubblicate dal New York Times ogghi la Bbc rivela che gli agenti che stanno indagando sull'attentato hanno deciso di porre fine alla condivisione di informazioni con gli 007 Usa. Questo per porre fine alla continua fuga di notizie che sin dall'inizio dell'inchiesta sull'attentato di lunedi ha visto rimbalzare sulla stampa americana particolari dell'inchiesta passate da Londra a Washington.

Polizia di Manchester furiosa con i colleghi Usa

La polizia di Manchester, scrive la Bbc, sopera di poter riprendere al piu' presto i normali scambi di intelligence ma al momento e' "furiosa" con i colleghi americani, lo stesso aggettivo usato da fonti di Downing Street. La questione va al cuore della condivisione di informazioni di intelligence tra alleati e sara' affrontata oggi a margine del summit Nato di Bruxelle dal premier Theresa May con il presidente americano Donald Trump. In precedenza un portavoce dell'antiterrorismo britannica ha ricordato che gli investigatori fanno affidamento sulla fiducia tra partner in tutto il mondo ma "quando questa fiducia viene tradita, questo danneggia sia le relazioni (tra servizi di sicurezza) che le stesse indagini".

Nei rapporti tra Londra e' l'ex colonia' si tratta di una prima assoluta da quando Sir Winston Churchill nel 1946 conio' il termine "special relationship" per definire la relazione particolare tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Peraltro il Regno Unito, insieme a Nuova Zelanda, Australia, Canada fa parte della grande alleanza dei servizi segreti "five eyes" coordinata dagli Usa in base all'accordo Ukusa di condivisione di tutte le intercettazioni e le informazioni segrete che risale al 1946, subito dopo la fine della II Guerra Mondiale.