Manchester: kamikaze era appena tornato dalla Libia

Manchester: Times, kamikaze era appena tornato dalla Libia



Salman Abed, il 22enne kamikaze di Manchester, era tornato da pochi giorni da un viaggio in Libia: lo ha riferito il Times, citando un compagno di scuola del giovane che lunedi' sera si e' fatto esplodere alla Manchester Arena. "Era partito per la Libia tre settimane fa ed era tornato di recente, pochi giorni fa", ha raccontato l'amico. Se confermato, il soggiorno di alcune settimane in Libia potrebbe essere servito per l'addestramento da parte dell'Isis che nel Paese nordafricano ha ancora una robusta presenza. Secondo il quotidiano inglese, non si esclude neppure che il giovane possa aver viaggiato in Siria nelle settimane in cui era all'estero



Manchester: innalzata allerta terrorismo, truppe in strada



Il premier bbritannico Theresa May ha innalzato il livello di allerta terrorismo al grado piu' alto portandolo da "grave " a "critico" che significa che un nuovo attacco potrebbe essere imminente. Questa la decisione assunta al termine della nuova riunione del consiglio di sicurezza britannico 'Cobra' dopo l'attentato di stanotte a Manchester in cui un kamikaze di Isis ha ucciso 22 persone e ne ha ferite 59. May ha annunciato che piu' soldati e poliziotti armati (nel Regno Unito un'eccezione) saranno schierati nelle strade del Paese.



Manchester: innalzata allerta terrorismo. Parla la May



May ha spiegato che "non possiamo ignorare la possibilita' che ci sia un gruppo piu' ampio di individui legati a questo attentato" confermando ufficialmente i timori che Abedi facesse parte di una cellula di Isis o che sia stato aiutato da qualcuno a preparare l'ordigno. Gli inquirenti hanno infatti sottolineato che era dall'attentato di Londra del 7 luglio 2005, in cui 4 kamikaze uccisero 52 persone nella Metro e su un bus della capitale, che non venivano impiegati ordigni esplosivi in un attacco. Gli ultimi sono stati effettuati con auto usate come arieti (a Londra il 22 marzo contro il palazzo di Wesminster sede del Parlamento che provoco' la morte di 5 persone) o coltelli (la decapitazione del caporale Lee Rigby (22 marzo 2013) a Londra. Ordigno considerato dagli piuttosto 'sofisticato', formato dalla miscela letale di esplosivo, chiodi e biglie di ferro trasformate in proiettili dalla deflagrazione.



Manchester: innalzata allerta terrorismo. May il discorso alla nazione



May, in un discorso rivolto alla nazione, ha annunciato che gli agenti armati che al momento proteggono postazioni strategiche saranno sostituiti da soldati per consentire ai primi di pattugliare le strade. Il tutto come previsto dalla 'Operazione Temperer'. Questo e' un piano segreto del governo, rivelato dal Mail on Sunday il 22 luglio 2015, che prevede di schierare almeno 5.000 soldati nelle strade britannico in caso di un grave attacco terroristico. L'ultima volta che il livello di allerta aveva raggiunto l'ultimo livello "critico" era stato nel giugno del 2007 dopo un tentato attentato con autobomba all'aeroporto scozzese di Glasgow. "Lo spirito di Manchester e quello della Gran Bretagna sono di gran lunga piu' potenti dei piani malati dei terroristi depravati. Questo e' il motivo per cui i terroristi non vinceranno mai e non prevarranno mai" su di noi, ha concluso May. Il tutto a 16 gionri dalle elezioni anticipate convocate dallo stesso premier