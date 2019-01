Bongiorno: "Manovra da applaudire. Furbetti, da aprile controlli biometrico"

Bongiorno, ministro della Pubblica Amministrazione a Rai Radio1 (Radio anch’io): “Una legge di bilancio come quella di quest’anno avrebbe dovuto essere applaudita”. Furbetti del cartellino: “Voglio introdurre, spero prima della primavera, il controllo biometrico attraverso l’impronta digitale”.

“Una legge di bilancio come quella di quest’anno avrebbe dovuto essere applaudita. Siamo riusciti a fare cose mai fatte in passato. Primo: per i rinnovi dei contratti, la cifra è superiore a quella fatta dal precedente Governo. Secondo: abbiamo assunzioni straordinarie per 130 milioni nel 2019, già dal primo gennaio; non dobbiamo aspettare. Stiamo assumendo dipendenti selezionati nei concorsi del 2017 e 2018. Lo dico a tutti con grande chiarezza: il differimento al 15 novembre è irrilevante. Il ricambio generazionale ci sarà”. Così Giulia Bongiorno, ministro della Pubblica Amministrazione questa mattina a Rai Radio1 all’interno di Radio anch’io condotto da Giorgio Zanchini. Si è parlato anche di altri temi nell’intervista come per esempio quello dei furbetti del cartellino: “Dare il proprio cartellino a qualcun altro non è un malcostume, è un reato. Ci sono stati dei licenziamenti, ma io ho fatto una scelta diversa. Io voglio prevenire: Io ho introdotto - e spero che sia legge prima della primavera – il controllo biometrico attraverso l’impronta digitale”.