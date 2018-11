Manovra, bonus bebè rischia stop. Fontana: "No, emendamento per migliorarlo"

Nel 2019 il bonus bebè potrebbe scomparire. Senza una proroga, infatti, l'aiuto alle famiglie da 960 euro previsto per i nuovi nati non sarà rifinanziato in Manovra.

Il Ministro per la Famiglia e le Disabilita', Lorenzo Fontana, però chiarisce che l'addio al contributo per le famiglie non ci sarà. "Sul cosiddetto bonus bebe' - spiega - e' in predisposizione un emendamento governativo. Il precedente governo l'aveva prevista come misura a termine, destinata a cessare alla fine di quest'anno. La misura ha richiesto una piu' attenta verifica sulla sua operativita' ed efficacia, all'esito della quale si e' deciso di presentare, sin dalla Camera, un emendamento governativo che miri a tenere conto, e a superare, talune inefficienze che erano emerse nella precedente versione".