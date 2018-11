Manovra, tassa sulla Coca Cola. Mossa Lega e M5s per rivedere Irap

Manovra: M5S-Lega pensano a una tassa sulla Coca-Cola per rivedere l'Irap

Tassare le bevande zuccherate come la coca-cola per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro. E' quanto prevede una proposta M5S-Lega alla manovra, approvata in commissione Finanze e che dovra' essere esaminata dalla commissione Bilancio. L'emendamento, a prima firma dell'esponente 5S Carla Ruocco e sottoscritto da alcuni deputati leghisti, prevede come copertura principale la revisione delle spese fiscali.

Manovra: M5S, estendere tempo pieno anche a scuola elementare

Non solo. Estendere il tempo pieno anche alla scuola elementare. E' quanto prevede un emendamento alla legge di Bilancio presentato dal Movimento 5 stelle in commissione Cultura e approvato in sede consultiva. "Con decreto del Ministro dell'istruzione - si legge nella proposta - dell'universita' e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per la graduale generalizzazione del tempo pieno nella scuola primaria".