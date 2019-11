Manuel Bortuzzo: "Lesione midollare incompleta", forse camminerà ancora

Manuel Bortuzzo potrebbe tornare a camminare perché "la lesione midollare non è completa" come inizialmente diagnosticato. Quella che ha definito "una notizia pazzesca, come tutto quello che ho fatto in questi nove mesi e che ho sempre voluto tenere per me" è stata data da Manuel Bortuzzo, il nuotatore costretto alla sedia a rotelle dopo essere stato colpito da alcuni colpi di pistola nella periferia di Roma nel febbraio 2019, ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' dove ha presentato il suo libro, 'Rinascere'. "Quando non si parla di cose di cui si è sicuri, con la medicina è sempre meglio andarci con calma - ha detto il ragazzo - in questo libro ho voluto annotare tutti i miei progressi, i miei miglioramenti". Nato nel 1999 a Trieste, Bortuzzo si allena nel Centro federale di Ostia e da Fazio ha ricordato che si era dato 10 anni per tornare a camminare. E ora sembra che quello che pareva un sogno può diventare realtà.