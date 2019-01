Maradona dimesso dall'ospedale dopo emorragia gastrica. "Sto bene"

Maradona dimesso da ospedale rassicura i fan, "sto bene"

Diego Armando Maradona ha rassicurato sulle sue condizioni di salute dopo il breve ricovero a Buenos Aires per un'emorragia gastrica. "Voglio ringraziarvi per i messaggi di incoraggiamento", ha scritto su Facebook l'ex Pibe de Oro in risposta ai tanti messaggi di sostegno, arrivati anche da Napoli, "mi dispiace che vi siate preoccupati senza motivo. Voglio dirvi che non e' successo niente, che sto bene". "Sono entrato in clinica che avevo 18 anni e ne sono uscito che ne ho 50", ha affermato Maradona. Poi una frecciata ai media che avevano descritto il suo stato di salute come grave: "Gli idioti sono come le formiche, ci sono da tutte le parti". Maradona era stato trattenuto per un'ora alla clinica Olivos della capitale argentina dopo che, sottoponendosi a un'endosopia, gli era stata riscontrata un'emorragia gastrica dovuta a uno dei due bypass che si e' fatto impiantare in passato. I medici lo hanno tenuto sotto stretta osservazione prima di dimetterlo. Ora il Diez potra' rientrare in Messico, dove allena i Dorados di Sinaloa. "Oggi mi prendo cura dei miei nipoti Benja, Dieguito Mattia, e di mio figlio Diego Fernando", ha concluso il suo messaggio l'ex fuoriclasse argentino, "mando un bacio a tutti".